Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu? Ömer Halisdemir ne zaman doğdu?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 yılında şehit edilen Türk askerlerinden biridir. Ülkesi için yaptığı kahramanlıkla anılan Ömer Halisdemir doğum gününde de unutulmadı. Ömer Halisdemir, sosyal medyada da gündem konusu oldu. Ömer Halisdemir'in doğum günü olduğunu duyan vatandaşlar, kahraman Türk askeri hakkında araştırmalara başladı. Ömer Halisdemir hakkında merak edilen bilgileri haberimizde işledik...

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 yılında doğdu. Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Ömer Halisdemir, Türk askeridir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıdır. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

ÖMER HALİSDEMİR EVLİ Mİ?

Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emirle göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'i şehit etmiştir. Edinilen bilgiye göre darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş. otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



