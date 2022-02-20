HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu? Ömer Halisdemir ne zaman doğdu?

Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu? Ömer Halisdemir ne zaman doğdu?

20.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Halisdemir, bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit edilen askerlerden biridir. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişimi olduğu gecede Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken şehit edildi. Ömer Halisdemir doğum gününde de unutulmadı. Sosyal medyadan binlerce kişi Türk askeri Ömer Halisdemir'in doğum gününü kutladı. Bu olay sonrası Ömer Halisdemir hakkında yapılan araştırmalar arttı. İşte Ömer Halisdemir hakkında merak edilenler!

Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu? Ömer Halisdemir ne zaman doğdu?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 yılında şehit edilen Türk askerlerinden biridir. Ülkesi için yaptığı kahramanlıkla anılan Ömer Halisdemir doğum gününde de unutulmadı. Ömer Halisdemir, sosyal medyada da gündem konusu oldu. Ömer Halisdemir'in doğum günü olduğunu duyan vatandaşlar, kahraman Türk askeri hakkında araştırmalara başladı. Ömer Halisdemir hakkında merak edilen bilgileri haberimizde işledik...

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 yılında doğdu. Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Ömer Halisdemir, Türk askeridir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıdır. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

ÖMER HALİSDEMİR EVLİ Mİ?

Ömer Halisdemir, Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi.

ÖMER HALİSDEMİR NASIL ŞEHİT OLDU?

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emirle göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'i şehit etmiştir. Edinilen bilgiye göre darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş. otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anları anlattı: Alarm verildi, maskeli insanlar aşağıya indiKorku dolu anları anlattı: Alarm verildi, maskeli insanlar aşağıya indi
NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...NATO'ya 'dürüst olun' dedi ve ekledi: Türkiye'nin de katılımıyla...
Kar hayatı felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştuKar hayatı felç etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Ömer Halisdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

'Rusya, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlanıyor'

'Rusya, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlanıyor'

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Siz bir de kardeşini görün! Bikinili pozları olay!

Siz bir de kardeşini görün! Bikinili pozları olay!

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.