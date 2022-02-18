Omicron araştırmasında çıktı: Tedaviyi engelliyor! Daha hızlı yayılıyor

Japon bilim insanları koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptıkları yeni bir araştırmada, Omicron varyantının alt varyantı olarak bilinen BA.2 ile ilgili yeni tespitlerde bulundu. BA.2 mutasyonun diğer mutasyon türlerine göre daha hızlı yayıldığı ve bulaştığında ciddi hastalıklara neden olabileceği öne sürüldü.

NTV'de yer verilen haberde, alt tür olan BA.2 mutasyonunun, diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılabildiği, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.

AŞIDAN KAÇABİLİYOR

Koronavirüsle mücadelede kullanılan araçları etkisiz hale getirebileceği açıklanan yeni varyantın, Japonya'da yapılan yeni laboratuvar deneyleri ile detaylı olarak incelendiği aktarıldı.

BA.2’nin Omicron gibi, aşıların yarattığı bağışıklıktan büyük ölçüde kaçtığı vurgulanan araştırmada, güçlendirici koronavirüs aşısı dozunun hastalığı yüzde 74’e kadar engellediğinin altı çizildi.

İLAÇLARA DİRENÇLİ

Alt varyantın ayrıca, şu anda Omicron'a karşı kullanılan monoklonal antikor olan sotrovimab da dahil olmak üzere bazı tedavilere dirençli olduğu bildirildi.

EN AZ 10 ÜLKEDE BASKIN

BA.2 üzerine yapılan araştırmalar, alt varyantın Omicron'dan yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha bulaşıcı olduğunu ve 74 ülkede tespit edildiğini aktarmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19'lu Amerikalıların yaklaşık yüzde 4'ünün şu anda BA.2'nin neden olduğu enfeksiyonlara sahip olduğunu tahmin ederken, en az 10 ülkede baskın hale geldiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) haftalık epidemiyolojik raporuna göre baskın olan ülkeler Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler oldu.

