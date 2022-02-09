Omicron belirtileri nasıl ortaya çıkar? Öksürük Omicron varyantı mı? Omicron ile grip arasında ne fark var?

Koronavirüsün Omicron varyantı ile birlikte Covid-19 hastalığının belirtileri de baştan aşağıya değişim gösterdi. Yeni bilgilere göre Omicron’da kuluçka süresi dahi kısa sürdüğü bilinmekte. Omicron belirtileri arasında ilk sırada boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı gibi semptomlar yer alıyor. Peki Omicron belirtileri neler, nasıl ortaya çıkar?

KORONAVİRÜS OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Önceki haftalarda ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider tarafından Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz paylaşıldı. Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedildi ve Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği de iddia edildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde görev yapan Dr. Jorge Moreno'nun görüşlerine yer verilmiş olan söz konusu haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığı da ifade edildi.

Ayrıca Yale Tıp Fakültesi'nde görevli Dr. Moreno, “Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar bu belirtileri hisseden kişilerin test yaptırması gerektiğini aktardı. Güney Afrika'nın en büyük sağlık sigorta şirketi Discovery Health'in CEO'su Ryan Noach da belirtilerin sırasıyla boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı şeklinde görüldüğünü ifade etti.

OMİCRON'DA KOKU KAYBI VAR MI?

Diğere yandan Moreno, boğaz ağrısıyla beraber sinüste doluluk ve baş ağrısının beraber oluştuğunu da aktardı. Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” şeklinde konuştu.

ÖKSÜRÜK OMİCRON BELİRTİSİ Mİ?

Bilim insanları Omicron varyantı tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıralayıp liste haline getirdi. Yapılan incelemelerin ardından Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83'ünde öksürük, yüzde 78'inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74'ünde ise halsizlik görüldü.

Ayrıca Omicron şikayeti olan hastaların yüzde 72'sinde boğaz ağrısı, yüzde 68'inde baş ağrısı, yüzde 54'ünde ateş, yüzde 23'ünde tat kaybı ve yüzde 12'sinde koku kaybı tespit edildi. İncelemeler sonucunda yine hastaların yüzde 42'sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da ifade edildi.

BOĞAZ AĞRISI OMİCRON BELİRTİSİ Mİ?

Boğaz ağrısının ve diğer belirtilerin koronavirüs kaynaklı olup olmadığını anlamak için mutlaka test yaptırmak gerekmekte.

OMİCRON VE GRİP ARASINDA NE FARK VAR?

Konuyla ve belirtilerin durumuyla ilgili uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunda bulundu. Yani belirtilerin bir çoğu grip ve nezle ile benzerlik göstermekte. Bu sebeple belirtilerin Omicron olup olmadığını anlamak için en doğru yol koronavirüs için PCR testi yaptırmak.

