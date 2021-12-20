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Omicron: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci'ye göre Noel seyahatleri varyantın yayılmasını hızlandıracak

20.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, Noel döneminde yapılacak seyahatlerin Omicron varyantının daha hızlı yayılmasına neden olacağını söylüyor.

Omicron: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci'ye göre Noel seyahatleri varyantın yayılmasını hızlandıracak

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci, Noel döneminde yapılacak seyahatlerin koronavirüsün Omicron varyantının çift aşılı insanlar arasında bile daha hızlı yayılmasına neden olacağını söyledi.

Anthony Fauci, Pazar günü yaptığı bir konuşmada yeni varyantın dünyanın tüm bölgelerine yayıldığını belirtti.

Fauci, “Omicron’un yayılma kabiliyeti çok yüksek. Bu konuda hiçbir şüphemiz kalmadı” dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=2BFgQg9xKWE

Dünyada bazı ülkeler, Omicron varyantının hızla yayılmasıyla sınırlarını kapatmaya başladı.

Avrupa Birliği’nde (AB) Fransa ve Almanya, Noel dönemi için seyahat kısıtlamaları getirdi. Hollanda’da ise Ocak ayına kadar sürecek tam kapanma kararı alındı.

Araştırmacıların üçüncü doz aşının insanları ciddi hastalıktan yüzde 85 oranında koruduğunu söylemesi ardından birçok ülke aşılama programlarını da hızlandırıyor.

'Çok büyük bir Omicron dalgasının gelişini izliyoruz'

Doktor Anthony Fauci ise ABD’de Omicron varyantının hızla yayılmasının ülkede sağlık sistemi üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini vurguladı.

Fauci, "Mevcut gidişata bakarsak hastanelerimizin çok büyük bir baskı altında kalabileceğini öngörebiliyoruz” uyarısında bulundu.

Fauci aynı zamanda virüse yakalanan aşılı ve aşısız insanlar arasında büyük fark olduğu, aşısız insanlarda virüse yakalanma ve hastaneye yatma oranının daha yüksek olduğunu söyledi.

İnsanların önlem almaya devam etmesi, maske takması ve sosyal mesafelerini koruması gerektiğini vurgulayan Fauci, daha fazla ABD vatandaşının aşı olması gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Çok büyük bir Omicron dalgasının gelişini izliyoruz. Çift aşılı insanlar daha iyi durumda, ama en iyisi üçüncü aşıyı da olmak.”

ABD Senatosu üyelerinden 72 yaşındaki Elizabeth Warren ve 52 yaşındaki Cory Brooker koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Pandeminin başından beri ABD’de 50 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve Covid-19 hastalığı sonucu yaklaşık 800 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD’de halkın yüzde 73’ü en az bir doz aşı oldu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, üçüncü doz aşıyı da olanların oranı ise yüzde 30.

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