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Ömür hemşireyi öldüren cani olay anını saniye saniye anlattı

21.01.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla başından vurarak öldüren Rahmi Uygun “tasarlayarak öldürme” suçundan, Uygun’u olay yerine götüren Musa T. ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İfadesinde Erez ile para yüzünden tartıştıklarını anlatan Uygun, “Silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim” dedi.

Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i (34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı. Şüpheli Rahmi Uygun savcılıktaki ifadesinde, “Ömür Erez ile yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada tanıştık. 2021 yılı şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür’e elden teslim ettim. Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğüm için cezaevindeyken ev alması için bu parayı kendisine verdim. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı, zamanla aramız bozuldu” dedi.

AA

"KAFASINA 2-3 EL ATEŞ ETTİM"

Olay günü Ömür Erez’den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, “Veremeyeceğini, daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle Aile Sağlığı Merkezi’nde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silahın içerisinden yere mermi düştü. Ardından Ömür’ün yanına gittim, yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermi ile doluydu. Ancak kullanmayı düşünmüyordum” diye konuştu.
Ömür Erez’in olay yerine beraber gittiği Musa T. ile önceki gün tanıştığını öne süren şüpheli, “Gittiğimizde kendisine bir şey anlatmadım. Yoldayken silah belimdeydi. Musa’nın silahımı görmediğini düşünüyorum. Ömür Erez’i yaraladıktan sonra teslim olmayı düşünüyordum fakat olay yeri kalabalık olunca panikledim ve oradan uzaklaştım. Araçtayken Musa ellerimin kanadığını gördü ve bunun nedenini sordu. Ben de kız arkadaşımla tartıştığımızı söyledim. Ateş ettiğimi söylemedim” dedi.
Şüpheli Rahmi Uygun “tasarlayarak öldürme” suçundan, Uygun’u olay yerine götüren şüpheli Musa T. ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. (İHA)

DD

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
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