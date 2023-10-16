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  4. 'Omuz attın' tartışması cinayetle sonlandı!

'Omuz attın' tartışması cinayetle sonlandı!

16.10.2023 01:00 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda müteahhit Semih Köse, iddiaya göre yanından geçerken omuz omuza çarpışma sonucu tartıştığı kickbokscu S.B., tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Köse yaşamını yitirdi.

'Omuz attın' tartışması cinayetle sonlandı!

Olay, saat 19.30'da Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu S.B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, S.B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine S.B., yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı.

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Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardındın Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli S.B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Semih Köse'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir tartışma Alışveriş merkezi

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