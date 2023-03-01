Omuz Omuza deprem ortak yayın bağışı nasıl yapılır? İşte Omuz Omuza deprem yardımı IBAN ve SMS numarası

Omuz deprem ortak yayını tüm spor kanallarında ve TV8'de yayınlanarak bağış toplanmaya başladı. Toplanacak yardım kampanyasına bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar "Omuz Omuza deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte Omuz Omuza deprem yardımı IBAN ve SMS numarası...

BAKAN KASAPOĞLU YAYINA BAĞLANDI

Omuz Omuz'a programına ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bağlandı. Süper Lig maçlarının önümüzdeki 2 hafta şifresiz olacağını duyuran Kasapoğlu, "Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

OMUZ OMUZA YARDIMI NASIL YAPILIR?

Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşarken SMS ile çok kolay bir şekilde bağış yapabilirsiniz. SMS ile bağış için 'DESTEK' yazıp 8332'ye gönderim sağlayabilirsiniz.

HAVALE YA DA EFT İLE BAĞIŞ İÇİN;

HESAP ADI : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI





