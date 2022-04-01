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On bir ayın sultanı ramazan yarın başlıyor! İşte Ramazan İmsakiyesi: iftar ve sahur saatleri...

01.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı süreç olan Ramazan ayında, oruç tutulup Terâvih Salat'ına başlanacak. İşte il il 2022 Ramazan imsakiyesi...

On bir ayın sultanı ramazan yarın başlıyor! İşte Ramazan İmsakiyesi: iftar ve sahur saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebiliyor. Bu gece ilk sahura kalkılacak. Yurtta İlk imsak 04.14'te Iğdır'da, ilk iftar 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Ramazan ayı içinde olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklarda ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak belirtilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

Sahuru atlamayın, bağışıklığı güçlü tutun

Sahur ve oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesinden saat bilgisini öğrenebilecek.

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RAMAZAN İMSAKİYESİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2022

ramaza

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Oruç Ramazan iftar
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