Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.

Bunun ilk örneklerinden biri olacak olan ZTE A20 5G ise bugün resmen ortaya çıktı.

7.6.92 inç büyüklüğünde 2460 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 765G 7nm yoga seti bulunacak. RAM konusunda bol bol seçenek sunacak olan ZTE, 6GB / 8GB / 12GB LPDDR4x RAM opsiyonlarına yer verecek.

Telefonun arkasında ise 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise ekranın altına gizlenmiş 32 Megapiksellik kamera bulunacak.

Ön kameraya geçiş yapıldığında ekranın üzerindeki kaplama devredışı kalacak ve kamera ortaya çıkacak. Muhtemelen ön kamera telefonun orta üst bölümüne konumlandırılacak.

İlk etapta bu teknoloji gelişene kadar muhtemelen tek kamera kurulumları kullanılacak. 2-3 yıla kalmadan ekranın altında ikili veya üçlü kamera kurulumları görebileceğiz.

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