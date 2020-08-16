HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.

Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Ekrana entegre edilen parmak izi okuyucularına alışmaya başladığımız bu dönemde karşımıza sürpriz bir teknoloji çıkageldi. Parmak izi sensörlerinden sonra şimdi de ön kameralar ekranın altına entegre edilmeye başlandı.

Ön kameralar artık yavaş yavaş ekrana entegre edilmeye başlandı.

Bunun ilk örneklerinden biri olacak olan ZTE A20 5G ise bugün resmen ortaya çıktı.

7.6.92 inç büyüklüğünde 2460 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 765G 7nm yoga seti bulunacak. RAM konusunda bol bol seçenek sunacak olan ZTE, 6GB / 8GB / 12GB LPDDR4x RAM opsiyonlarına yer verecek.

Telefonun arkasında ise 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise ekranın altına gizlenmiş 32 Megapiksellik kamera bulunacak.

Ön kameraya geçiş yapıldığında ekranın üzerindeki kaplama devredışı kalacak ve kamera ortaya çıkacak. Muhtemelen ön kamera telefonun orta üst bölümüne konumlandırılacak.

İlk etapta bu teknoloji gelişene kadar muhtemelen tek kamera kurulumları kullanılacak. 2-3 yıla kalmadan ekranın altında ikili veya üçlü kamera kurulumları görebileceğiz.

Mercedes emisyon skandalı için 3 milyar dolar ödeyecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDoya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attıDoya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
İşte Poco F2 Pro özellikleri ve fiyatıİşte Poco F2 Pro özellikleri ve fiyatı
Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman? MEBBİS il dışı atama!Öğretmen il dışı tayinleri ne zaman? MEBBİS il dışı atama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon
Üzerinden tank geçse kırılmayacak telefon
HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor
HTC yeni nesil orta segment modelini Avrupa’da satışa sunuyor
Mobil pazardaki konumunu bu ürün ile güçlendirmek istiyor
Mobil pazardaki konumunu bu ürün ile güçlendirmek istiyor
Güçlü donanım birleşenleri uygun fiyat ile birleşti
İşte Poco F2 Pro özellikleri ve fiyatı
Tesla araçları güvenli olduğunu kanıtladı
Tesla araçları güvenli olduğunu kanıtladı
Otonom araç teknolojisi birçok engelle karşı karşıya
Otonom araç teknolojisi birçok engelle karşı karşıya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.