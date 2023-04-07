On Numara sonuçları açıklandı mı, kolonu ne kadar? On Numara hangi günler çekiliyor? 7 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 7 Nisan Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 27 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını haberimizden ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

7 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. On Numara kolonu 4 TL’dir.



3 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI