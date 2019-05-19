HABER

Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, arazide, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, arazide, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde yaşanan kavgada ise ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1’i polis 2 kişi daha yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarlalarına çalışmaya giden husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, Bilal Erman (31), Murat Erman (57) ve Fahri Harmancı (43) hayatını kaybetti, Abdullah Erman (62) ve Kamil Harmancı ise yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cesetleri de yapılan incelemenin ardından morga kondu.
HASTANEDE DE KAVGA ÇIKTI; 2 YARALI
Güvenlik güçleri, hem mahallede, hem de yaralıların kaldırıldığı hastanede önlem aldı. Ancak hastanenin acil servisinin girişinde bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaralıların yakınları birbirine girdi. Çevik Kuvvet polisleri olaylara müdahale etti.
Hastane bahçesinde taraflardan bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı. Yaşanan olaylar üzerine önlemler arttırıldı. Hastaneye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- YenidenÖnce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- YenidenÖnce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- YenidenÖnce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Etiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşüEtiyopya’da "Ruanda soykırımını hatırla" yürüyüşü
İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğiİstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Şanlıurfa'da şehit olan komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.