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Önce battaniyesini aldı sonra da vurdu! Sosyal medyadan tepki yağıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

Yalova'da bir veteriner kliniğinin önündeki kutuda uyumakta olan sokak kedisinin üzerine serilen battaniyeyi alan bir kadın, kendisine patilerini uzatan kediye vurdu. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, hayvanseverler kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.

Süleyman Bey Mahallesi Mimar Sinan Cadddesindeki veteriner kliniğinin sahibi Berna Özer, bir sokak kedisinin gece uyuması için ayakkabı kutusunu hazırlayıp, içerisine de battaniye koydu. Sokak kedisini gündüz görenler severken, yoldan geçen bir kadın kutunun düştüğünü görünce içindeki battaniyeyi uzanarak aldı. Kedinin patilerini uzatması üzerine kadın onu battaniye ile vurarak uzaklaştı.

Battaniyeyi alarak uzaklaşan kadının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Berna Özer, Bu soğukta bu havada iki karış battaniyeye tenezzül edip çalan, battaniyesine sahip çıkan kediye kaçana kadar vuran yaratığa ne denir? Hırsız oluşuna mı yoksa insan olmayışına mı üzülelim. Oraya yazdık hayvan değilsen dokunma!... diye yazdı.

Görüntüler kısa sürede yayılırken, hayvanseverler kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova veteriner kedi görüntü sosyal medya

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