HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

17.12.2020 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Esenler'de bir büfeye müşteri gibi gelen kadın, büfe sahibinin yanına yaklaşarak cebinden bin lirasını aldı. İş yeri sahibinin dışarı çıkmasını söylediği kadın dikkat dağıtmak için soyunmaya başladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi, Atışalanı Caddesi bulunan bir kuruyemişçide meydana geldi. İş yerine müşteri gibi gelen kadın bir süre iş yeri önünde bekledi. Daha sonra büfeye giren kadın büfe sahibi Eşref Oğuz'un yanına gelerek bir şeyler istedi.

1ef803b7ddb8795e4d4d0658a9939bb2

Oğuz'a daha da yaklaşan kadın el çabukluğu ile büfe sahibinin cebinden bin lirasını aldı. Kadının tavırlarından rahatsız olan büfe sahibi kadına dışarı çıkmasını söyleyerek tepki gösterdi.

08ca481ee87d5bde983f1f3f97f43591

BÜFE İÇİNDE SOYUNDU

Dikkat dağıtmak isteyen kadın büfe içinde soyunmaya başladı. Montunu yukarı kaldıran, pantolonunu indiren kadın daha sonra büfeden dışarı çıktı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Büfe sahibi ise cebinden paraların çalındığını kadın ayrılınca fark etti.

155371529553b149af23332754362c21

Yaşanan olayı anlatan büfe sahibi Eşref Oğuz, " Bir müşteri vardı içeride o çıktıktan sonra kadın girdi içeri. Bir şeyler sordu bana. Sonra bana 'Meyve suyu verir misin?' dedi. Para benim sağ cebimdeydi. Onun da elinde poşet vardı. El çabukluğu ile parayı aldı. Dışarı doğru kovmak için müdahale ettim o esnada soyunmaya başladı. Ondan sonra kaçıp gitti. Sonradan paranın olmadığını fark ettim. Başka yerlerde de benzer taktikle hırsızlık yapmış" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada yeni gelişmePınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada yeni gelişme
ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada yeni gelişme

Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmakla suçlanan damada tahliye

'Virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmıştı! Flaş karar

Kağıthane'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Dehşete düşüren olay! Alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Sultangazi'de cinayette hırsızlık iddiası! Tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Hırsızlık iddiasıyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul’da dehşet! Lüks ciple vatandaşların arasına daldı, ortalık savaş alanına döndü

Lüks ciple aralarına daldı, ortalık savaş alanına döndü

Denizli'de feci kaza! Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti

Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.