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Önce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 00:18 | Son Güncelleme

ADANA'da, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen İbrahim T.

Önce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen İbrahim T. (25), kavga ettiği Saim Kayakıran ile araya girmek isteyen Mustafa Tekeli’yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından babası tarafından hafif ticari araçla kaçırılan şüpheli, kendilerini yakalayan polis ekibindeki bir memuru da bıçakla boynundan yaraladı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi Vefa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olan İbrahim T., yolda karşılaştığı Saim Kayakıran ile tartışmaya başladı. Olayı gören Mustafa Tekeli de kavgayı ayırmak için yanlarına gitti. Yanında taşıdığı bıçak ile önce Kayakıran’ı, ardından da Tekeli’li yüzünden ve boynundan yaralayan İbrahim T., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaralılardan Tekeli’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İbrahim T.'nin ismi henüz öğrenilemeyen babası tarafından hafif ticari araç ile olay yerinden kaçırıldığını tespit eden polis, kaçış güzergahlarında önlem aldı.
2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda aracı durduran polis ekibi, şüphelileri gözaltına almak istediği sırada İbrahim T., aynı bıçakla görevli memurlara saldırdı. Bir polis memurunu boynundan yaralayan şüpheli, ekiplerce kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Boynundan hafif şekilde yaralanan polis memuru ise ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim T. ve babası, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Önce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladıÖnce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladıÖnce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladıÖnce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladı

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