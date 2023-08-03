Önce kadınların ayakkabılarını çaldı! Sonrasında evlerine girerek taciz etti... “Sabaha karşı ayaklarımı okşarken uyandım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde ilk olarak birbirlerine yakın evlerindeki kadın ayakkabılarının çalındığı polise ihbar edildi. Daha sonrasında ise sabahın erken saatlerinde iki gün üst üste zemin katta bulunan evlerin bahçe kapısından bir kişinin gizlice girdiği şikayeti geldi. Evlerine girilen kadınlar yatağın ucunda ayaklarını ovuşturan bir kişiyi gördüklerini ve uyanmalarıyla birlikte şahsın aniden kaçtığını söyledi. Kadınların ikisi de ifadelerinde “Sabaha karşı ayaklarımı okşarken uyandım” cümlesini kurdu

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 1 ay süren soruşturma kapsamında deliller toplandı ve Mark Anthony Gonzales isimli adam Atwater'daki evinde tutuklandı. Hırsızlık ve taciz suçlarından tutuklanan Gonzales, cezaevine gönderildi.