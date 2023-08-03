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    4. Önce kadınların ayakkabılarını çaldı! Sonrasında evlerine girerek taciz etti... “Sabaha karşı ayaklarımı okşarken uyandım”

    Önce kadınların ayakkabılarını çaldı! Sonrasında evlerine girerek taciz etti... “Sabaha karşı ayaklarımı okşarken uyandım”

    03.08.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde Mark Anthony Gonzales isimli bir adam gizlice evlerine girdiği kadınların ayaklarını uykularında okşama suçundan tutuklandı. Kadınların ayakkabılarını çalan Gonzales’in daha sonrasında evlere gizlice girerek genç kadınları taciz ettiği ortaya çıktı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde ilk olarak birbirlerine yakın evlerindeki kadın ayakkabılarının çalındığı polise ihbar edildi. Daha sonrasında ise sabahın erken saatlerinde iki gün üst üste zemin katta bulunan evlerin bahçe kapısından bir kişinin gizlice girdiği şikayeti geldi. Evlerine girilen kadınlar yatağın ucunda ayaklarını ovuşturan bir kişiyi gördüklerini ve uyanmalarıyla birlikte şahsın aniden kaçtığını söyledi. Kadınların ikisi de ifadelerinde “Sabaha karşı ayaklarımı okşarken uyandım” cümlesini kurdu

    SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

    Yaklaşık 1 ay süren soruşturma kapsamında deliller toplandı ve Mark Anthony Gonzales isimli adam Atwater'daki evinde tutuklandı. Hırsızlık ve taciz suçlarından tutuklanan Gonzales, cezaevine gönderildi.

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    Amerika taciz

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