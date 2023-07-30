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  4. Önce kendine güvendirdi, sonra dolandırdı! İlmek ilmek işlediği planıyla vatandaşları 600 milyon lira dolandırıcı yakalandı... Tanınmamak için yaptığı şey şoke etti!

Önce kendine güvendirdi, sonra dolandırdı! İlmek ilmek işlediği planıyla vatandaşları 600 milyon lira dolandırıcı yakalandı... Tanınmamak için yaptığı şey şoke etti!

30.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da vatandaşlara kar vaat ederek altınlarını alan kuyumcu İzmir'de yakalandı. Tutuklanan kuyumcunun tanınmamak için peruk taktığı öğrenilirken dolandırıcılık yöntemi akıllara durgunluk verdi. İşte bütün detaylar!

Önce kendine güvendirdi, sonra dolandırdı! İlmek ilmek işlediği planıyla vatandaşları 600 milyon lira dolandırıcı yakalandı... Tanınmamak için yaptığı şey şoke etti!

Adana'nın Seyhan ilçesinde 45 yaşındaki kuyumcu Atahan Kıyağa, kar vaat ederek mahallelinin önce güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı.

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KUSURSUZ DOLANDIRICILIK PLANI!

Kıyağa, altınlarını kendisine getirenlere kar paylarını ödedi.

Ocak ayında iş yerini kapatan Kıyağa, kayıplara karıştı.

Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan mahalleli ise yaklaşık 600 milyon liralık altınlarını alıp, kaçtığı iddiasıyla Kıyağa’dan şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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PERUKLA GEZİYORMUŞ...

Ekipler, Kıyağa’nın İzmir’e kaçtığını ve tanınmamak için peruk takarak gezdiğini tespit etti.

Bornova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen Kıyağa, Adana ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen Kıyağa’nın ifadesinde, “Mahallede altınlarını veren kişiler, bir süre sonra daha fazla kar payı istemeye başladı. Sonra da iş yerim kurşunlandı. Can güvenliğim olmadığı için kaçmak zorunda kaldım. Söyledikleri kadar değil, 10-20 milyon TL borcum var. Evimi satılığa çıkarttım, paralarını ödeyeceğim” dediği öğrenildi.

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Atahan Kıyağa’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana İzmir

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