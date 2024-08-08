HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce kuraklık sonra sinek istilası! Ispartalılar isyan etti: ''Sokakta gezemiyoruz''

Önce kuraklık sonra sinek istilası! Ispartalılar isyan etti: ''Sokakta gezemiyoruz''

08.08.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da kuraklık tehdidiyle karşıya kalan Eğirdir Gölü, bir yandan yüzeyindeki su bitkileri ve alglerle, içerisindeki canlıların ölü olarak kıyıya vurması ve bazı bölgelerinin bataklığa dönmesi nedeniyle sinek istilasıyla mücadele ediyor.

Isparta’nın tatlı su gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü yaşam kalım mücadelesi verirken, yüzeyini kaplayan su bitkileri ve algler nedeniyle suyun oksijensiz kalmasına bağlı olarak binlerce su canlısı ölü olarak kıyıya vuruyor.

2

Özellikle gölün kuzey kesimlerinde ciddi büyüklüklerde su çekilmesine bağlı kuraklığın görüldüğü Eğirdir Gölü’nde, son günlerde ise aşırı sinek sorunu yaşanıyor.

kuraklık1

‘‘SOKAKLARDA, EVDE, SABAH-GECE, SİNEK İSTİLASI YAŞANIYOR’’

Eğirdir Gölü’nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, sinek istilasını hakkında şunları söyledi;
“Korkunç sinek istilası. Sahilde yürümeye başlamamız ile kaçmaya çalışmamız çok zor oldu. Göl kıyılarında, sokaklarda, evde, sabah-gece, sinek istilası yaşanıyor. Akşamları ışık yakmak mümkün değildi, şimdi sokakta gezmek mümkün değil.” diyen Kesici, “Eğirdir’de de sivrisinekler görülmeye başlandı. Göl kokarsa sonuç kaçınılmaz. Çözüm hep vardı, Eğirdir Gölü’nün geleceğini belirleme hakkı ve sözü en çok bizim gayretlerimizde ve elimizde’’

sinek1

TEMMUZ AYINDA YAKLAŞIK 3,2 METRE DERİNLİĞİ AZALDI

Dr. Kesici, aşırı kirlilik ve bazı bölgelerde suların çekilmesi sorununun ciddi seviyelere geldiğini söyleyerek, Eğirdir Gölü’nün son durumu hakkında bilgi verdi:
“Göl yüzeyi 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024 yılında da 426 kilometrekareye kadar düştü. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metreyken, 2000 sonrası 8,8 metreye geriledi. 2017'de 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler, ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü.”

sinek-

“GELİN GÖLÜN SESİ OLALIM”

Göldeki sorunların çok yüksek seviyelere gelmesi üzerine Eğirdir Gölü’nün sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlar 10 Ağustos'ta Eğirdir Kale Meydanı'nda toplantı yapmayı planlıyor.
“Gelin gölün sesi olalım” başlıklı toplantıya, tüm Eğirdirliler ev sahibi olarak davet edildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü sinek
En Çok Okunan Haberler
Karısına bomba yutturdu! Polis bile görünce dehşete düştü

Karısına bomba yutturdu! Polis bile görünce dehşete düştü

Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar

Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar

Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

Instagram'dan sonra sıra uygulamaya mı geliyor? AK Partili isim 'kapatılmalı' diyerek verdi veriştirdi: Mustafa Kemal Atatürk detayı

Instagram'dan sonra sıra uygulamaya mı geliyor? AK Partili isim 'kapatılmalı' diyerek verdi veriştirdi: Mustafa Kemal Atatürk detayı

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.