Önce kuraklık sonra sinek istilası! Ispartalılar isyan etti: ''Sokakta gezemiyoruz''

Isparta’nın tatlı su gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü yaşam kalım mücadelesi verirken, yüzeyini kaplayan su bitkileri ve algler nedeniyle suyun oksijensiz kalmasına bağlı olarak binlerce su canlısı ölü olarak kıyıya vuruyor.

Özellikle gölün kuzey kesimlerinde ciddi büyüklüklerde su çekilmesine bağlı kuraklığın görüldüğü Eğirdir Gölü’nde, son günlerde ise aşırı sinek sorunu yaşanıyor.

‘‘SOKAKLARDA, EVDE, SABAH-GECE, SİNEK İSTİLASI YAŞANIYOR’’

Eğirdir Gölü’nün korunması için uzun yıllardır mücadele veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, sinek istilasını hakkında şunları söyledi;

“Korkunç sinek istilası. Sahilde yürümeye başlamamız ile kaçmaya çalışmamız çok zor oldu. Göl kıyılarında, sokaklarda, evde, sabah-gece, sinek istilası yaşanıyor. Akşamları ışık yakmak mümkün değildi, şimdi sokakta gezmek mümkün değil.” diyen Kesici, “Eğirdir’de de sivrisinekler görülmeye başlandı. Göl kokarsa sonuç kaçınılmaz. Çözüm hep vardı, Eğirdir Gölü’nün geleceğini belirleme hakkı ve sözü en çok bizim gayretlerimizde ve elimizde’’

TEMMUZ AYINDA YAKLAŞIK 3,2 METRE DERİNLİĞİ AZALDI

Dr. Kesici, aşırı kirlilik ve bazı bölgelerde suların çekilmesi sorununun ciddi seviyelere geldiğini söyleyerek, Eğirdir Gölü’nün son durumu hakkında bilgi verdi:

“Göl yüzeyi 1960 öncesinde 518 kilometrekare iken 1990'da 481 kilometrekare, 1997'de 479 kilometrekare, 2024 yılında da 426 kilometrekareye kadar düştü. Gölün ortalama derinliği 1950'de 16 metre, 1960'ta 14,5 metre, 1970 sonrası 12 metre, 1980-1990 arasında 11,3 metreyken, 2000 sonrası 8,8 metreye geriledi. 2017'de 6,5 metre, 2020'de 5,3 metre, 2022'de 4,2 metre, 2023'te 4,1 metreye düştü. Bu değerler, ekim başı değerleri. 2024 yılı temmuz ayında ise yaklaşık 3,2 metre ortalama derinliğe kadar düştü.”

“GELİN GÖLÜN SESİ OLALIM”

Göldeki sorunların çok yüksek seviyelere gelmesi üzerine Eğirdir Gölü’nün sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlar 10 Ağustos'ta Eğirdir Kale Meydanı'nda toplantı yapmayı planlıyor.

“Gelin gölün sesi olalım” başlıklı toplantıya, tüm Eğirdirliler ev sahibi olarak davet edildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır