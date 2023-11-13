HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

13.11.2023 22:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de çocuklarla futbol oynadığı görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda Erdoğan'ın 2004 yılında çocuklarla futbol oynadığı karelere yer verildi.

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

CHP lideri Özgür Özel'in ziyaret gerçekleştirdiği Osmaniye'de çocuklarla futbol oynadığı görüntülerin ardından Erdoğan'ın dijital sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE FUTBOL OYNAMIŞLARDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyarette bulundukları Osmaniye'de bir halısahada çocuklarla futbol oynamıştı.

F-v6QQLXkAAMbv-

ERDOĞAN'IN O KARESİ PAYLAŞILDI

Özel ve İmamoğlu'nun deprem bölgesindeki çocuklarla top oynadığı anlara ilişkin görüntüler servis edilirken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımlarının yapıldığı 'Erdoğan Dijital Medya' hesabından dikkat çeken bir gönderi yayınlandı.

F-zC51uWgAAYvAI

2004 YILINDA ÇEKİLMİŞTİ

İlgili sosyal medya hesabında Erdoğan'ın 2004'te çocuklarla futbol oynadığı fotoğraf paylaşılarak "19 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" notu düşüldü.

gfdgdgh


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı! Ayağından kelepçelendiği fotoğrafı paylaştıİmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı! Ayağından kelepçelendiği fotoğrafı paylaştı
İsrail'den skandal karar: Terörist ilan edilecek!İsrail'den skandal karar: Terörist ilan edilecek!
İsrailliler hızla silahlanıyor! "Tüm üretim hatları aralıksız çalışıyor"İsrailliler hızla silahlanıyor! "Tüm üretim hatları aralıksız çalışıyor"
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

Ersan Şen'e tepki gösteren Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir'e çağrı yaptı! Yanıt gecikmedi

Ersan Şen'e tepki gösteren Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir'e çağrı yaptı! Yanıt gecikmedi

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek!

Özgür Özel, Meral Akşener ile bir araya gelecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.