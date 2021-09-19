HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı: 1 yaralı

19.09.2021 03:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Silahlı saldırganın husumetlisini önce takip ettiği, ardından bir çay ocağı önünde ateş açıp olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, husumetlisi olduğu ileri sürülen C.C.’yi Aydemir Caddesi üzerinde takibe alan S.B. bölgede bulunan bir çay ocağı önünde C.C.’ye tabanca ile 3-4 el ateş açtı.

"Köpeğimi çaldın" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı"Köpeğimi çaldın" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

MOTOSİKLETLE KAÇARAK UZAKLAŞTI

Açılan ateş sonucu sol baldır bölgesine tek isabet alan C.C. yaralanırken, olayın şüphelisi bölgeye geldiği motosiklet ile kaçarak uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerin olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. (İHA)

Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralıDüğünde istek parça kavgası: 6 yaralı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan varAntalya'da tepki çeken görüntü! İçeride 11 aslan var
Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"Bu açıklama kimsenin hoşuna gitmeyecek! "Kapanmak zorunda kalacağız"
"Köpeğimi çaldın" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı"Köpeğimi çaldın" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Sinop'ta 'hava saldırısı alarmı': Sığınaklara girin

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İhracatı Geliştirme Fonu kuruluyor

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Muharrem İnce: Açıklıyorum; aday adayıyım

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray bir deri bir kemik kaldı!

Tek bir cümlesiyle 5 kişiyi kurtardı

Tek bir cümlesiyle 5 kişiyi kurtardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.