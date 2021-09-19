Önce takip etti, sonra kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, husumetlisi olduğu ileri sürülen C.C.’yi Aydemir Caddesi üzerinde takibe alan S.B. bölgede bulunan bir çay ocağı önünde C.C.’ye tabanca ile 3-4 el ateş açtı.

MOTOSİKLETLE KAÇARAK UZAKLAŞTI

Açılan ateş sonucu sol baldır bölgesine tek isabet alan C.C. yaralanırken, olayın şüphelisi bölgeye geldiği motosiklet ile kaçarak uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerin olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. (İHA)



