Öncesi ve sonrasıyla verdiğiniz paraya değmesini sağlayacak güzellik ürünleri

Satın aldığınız makyaj, cilt ve saç bakım ürünlerinden istediğiniz verimi alamıyor musunuz? O halde en etkili ürünleri henüz keşfetmemişsiniz. Göz altlarınızı anında aydınlatan kapatıcıdan gözeneklerinizi gizleyen makyaj bazına, en inatçı saçları bile yatıştıran saç ürünlerinden cildinizi ışıl ışıl yapacak cilt ürünlerine alanının en iyilerini listeledik. Öncesi ve sonrasıyla harika etkiler yaratan ürünleri yakından incelemeye ne dersiniz?

1. Aydınlık ve kapatıcı etki bir arada: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

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Yorgun görünen, koyu ve halkalı göz altları yüzünüzü daha soluk ve sağlıksız gösterebilir. Bu nedenle göz altı kapatıcısı, makyaj rutinlerinin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Siz de yüksek verim alacağınız bir kapatıcı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Maybelline Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ile ister cilt kusurlarınızı gizleyin ister cildinizi aydınlatıp göz altlarınızdaki koyulukları kapatın. Mat ve yorgun cildinizi daha canlı gösterip cilt tonunuzu eşitlemek istiyorsanız bu ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz. Sünger ucuyla kolay uygulama yapmanızı sağlayan kapatıcı, goji berry içeren formülüyle tazelenmiş bir görüntü yaratmanıza yardımcı olacak.

2. Kalın telli ve inatçı saçlar için: John Frieda Frizz Ease Ekstra Güç Serum

Kalın telli veya kıvırcık saç tipine sahipseniz elektriklenme sorunuyla başınız belada olabilir. Kalın telli saçlarınızı yatıştırıp onlara bir türlü şekil veremiyorsanız sizin için çok uygun bir ürün önerimiz var. İnatçı ve kalın telli saçların elektriklenmesini önlemek için özel olarak formüle edilen John Frieda Ekstra Güç Serum, içeriğindeki bambu özü sayesinde saçlarınıza yoğun bir bakım yapıyor. Aynı zamanda elektriklenmeye neden olan fazla ısı ve neme karşı da koruma sağlıyor. Duştan çıktıktan sonra birkaç damla ürünü avcunuzun arasında ısıtıp saç uçlarınıza uygulayın. Farkı kısa sürede hissedeceksiniz.

3. Gün boyu sabit ve şekilli kaşlar: Sword&Shield Kaş Şekillendirici Wax

Yukarı doğru taranmış ve şekilli kaşlar, son zamanların sık kullanılan makyaj trendleri arasında yer alıyor. Kaşlarınızın hızlıca ve uzun süre kusursuz bir şekilde görünmesini istiyorsanız kaş waxlarına mutlaka bir şans vermelisiniz. Sword&Shield Kaş Şekillendirici Wax, içinde bulunan keratin, biotin ve E vitamini sayesinde kaşlarınıza hem şekil veriyor hem kaşları besleyerek gürleştiriyor. 48 saat boyunca kalıcı etkisiyle gün içinde düşme yapmadan kaşlarınızı sabit tutuyor. Kaş fırçanızın ucunu hafifçe eğip wax’a sürün ve kaşlarınızı istediğiniz yöne doğru tarayın. İşte bu kadar basit!

4. Ölü derilerden arınmış ayaklar: Miracle Foot Peeling Pack

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Özellikle yaz aylarında terlik ve sandalet gibi açık ayakkabılar giyilmeye başlayınca ayak bakımı oldukça önemli hale geliyor. Soğuk kış aylarında çoraba ve kapalı ayakkabılara hapsolan ayaklarda ölü deriler birikiyor ve nasır gibi problemler ortaya çıkıyor. Ayaklarınızı pürüzsüz ve yumuşacık yapmak istiyorsanız çorap tipi ayak peeling maskesiyle en hızlı sonucu alabilirsiniz. Miracle markasının ürünü, uyguladığınız günden sonra 4-6 gün içinde ayaklarınızdaki ölü derinin soyulmasını sağlıyor. Kullanımdan 2 hafta sonra ise ayaklar tamamen tüm ölü derilerden arınmış, yumuşak ve nemli hale geliyor.

5. Peeling ve beyazlatma etkili ruşur taşı

Yüzden vücuda bütün ölü derilerden arınıp yumuşacık bir cilde kavuşmak istiyorsanız sizin için harika bir ürün önerimiz var. Ruşur taşı, geleneksel Fars hamam kültürüne dayanan, İranlı kadınların vücutlarını temizlemek ve beyazlatmak için kullandıkları bir ürün. Sefidap mağarasından doğal olarak çıkarılan bu taş, tebeşir parçasına benzeyen yumuşak ve pudramsı bir yapıya sahip. Doğal mineralli ve yumuşak malzemenin kullanacağınız kadarını elinizle ufalayıp suyla hafifçe ıslatın. Ardından nemli cildinize uygulayıp tüm ölü derilerden arının. Beyazlatma özelliği bulunan bu doğal ürünü koltuk altı gibi kararan tüm bölgelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

6. Belirgin ve pürüzsüz bukleler: L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Saç Bakım Kremi

Kıvırcık saçlar, yoğun bir bakıma ihtiyaç duyan saç tiplerinin başında geliyor. Siz de buklelerinizin belirgin, pürüzsüz ve bakımlı görünmesine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? L'Oréal Paris Elseve Bukle Belirginleştirici ile çok kısa sürede bakımlı saçlara kavuşabilirsiniz. Amla özü içeren formülü, tek dokunuşla 3 etkiyi birden sağlıyor. Ürün kıvırcık saçları taramayı kolaylaştırıyor, saçı yoğun şekilde besleyerek şekil veriyor ve 48 saat boyunca bukleleri belirginleştiriyor. Duştan sonra ıslak saçınıza ya da kuru saçınıza yeteri kadar ürünü uygulayarak mucizevi etkiye kısa sürede ulaşabilirsiniz.

7. Gözenek görünümüne elveda: Maybelline New York Baby Skin Gözenek Gizleyici Makyaj Bazı

Özellikle burun çevresinde yoğun olarak bulunan gözenekler, kötü bir görünüme neden oluyor. Makyaj yaparken de gözenek probleminden dolayı fondöten gibi ürünler ciltte yeterince pürüzsüz durmuyor. Peki, bu sorunu tek bir ürünle ortadan kaldırabileceğinizi biliyor muydunuz? Maybelline Baby Skin Gözenek Gizleyici, gözenekleri doldurarak anında pürüzsüz bir etki sağlıyor. Ürünün vişne özü içeren formülü ağırlık hissi bırakmadan cildi matlaştırıyor. Böylece parlama sorunu da ortadan kalkıyor ve makyajınız gün boyu kusursuz şekilde cildinizde kalıyor. Saniyeler içinde gözenek görünümünden kurtulup ciltle bütünleşmiş bir makyaj yapmak işte bu kadar kolay!

8. Mıknatıs etkili detoks maskesi: Aztec Secret Indian Healing Kil Maskesi

Temiz ve pürüzsüz bir cilt için maske uygulamak olmazsa olmazlardan biri. En sık tercih edilen maske çeşitlerinden biri olan kil maskeleri, cildi çok iyi arındırmalarıyla öne çıkıyor. Biz de yine özel bir öneri ile karşınızdayız. Aztec Secret Indian Healing, ciltte doğal detoks etkisi yaratan volkanik bir kil. Maskeyi cildinize uyguladığınızda zararlı tüm toksin ve molekülleri adeta bir mıknatıs etkisiyle çekerek derinlemesine temizlik ve yenilenme sağlıyor. Bentonit kili su ya da organik elma sirkesiyle cam, seramik ya da ahşap bir kasede karıştırın. Metal bir ürün değdirmemeye özen gösterin. Daha sonra yüzünüze uygulayın ve kuruduktan sonra yıkayın. İlk denemede farkı hemen göreceksiniz.

9. Anında sivilce kurutma etkisi: Acaci Trouble Skin Solution Magic Powder

Sivilce, leke ve iz gibi cilt sorunlarınıza mucizevi etki sağlayacak bir ürün arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Son zamanlarda oldukça popüler olan toz ve sıvı yapıdaki sivilce solüsyonları adeta mucizevi etki sağlıyorlar. Acaci Trouble Skin Solution Magic Powder sivilce, cilt lekesi ve yara izi gibi problemler yaşayan akneye yatkın ciltler için çok uygun. Ciltteki iltihaplanmayı ve cilt problemlerini anında azaltan ürün çok hızlı etki sağlıyor. Toz kısmı şişenin dibine çöktüğünde pamuklu çubuk ile ürünü alıp sorunlu bölgelerin üzerine uygulayın. Kısa sürede aknelerin söndüğünü fark edeceksiniz.

10. Göz altı torbalarına veda: Garnier Skin Naturals Nem Bombası Kağıt Göz Maskesi

Kullanım kolaylığı ve yoğun bakım sağlayan bu tür ürünleri kullanmak oldukça keyifli. Garnier markasının kâğıt göz maskesi, göz altı torbalarına ve koyu halka görünümüne karşı anında nemlendirme sağlıyor. Portakal suyu ve hyalüronik asit içeren ürün, -4 derece serinletici etkide. Ultra hafif formülü, göz şişkinliklerini azaltırken daha ferah ve aydınlık bir görünüm yaratıyor. Ürünü kullanmadan önce buzdolabında bekleterek serinletici etkisini artırabilirsiniz. Yorgun görünen göz altlarından anında kurtulmak Garnier Kağıt Göz Maskesi ile artık daha kolay!