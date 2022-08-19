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Herkes bu durumu yaşıyor! Ağız kokusu deyip geçmeyin... Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

19.08.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Kişiyi ve çevresini oldukça rahatsız eden ağız kokusu genellikle önemsiz görülür. Ancak geçmeyen ağız kokularının altında yatan neden ciddi hastalıklar olabilir. Karaciğer hastalıkları, diyabet kötü nefes kokusuna sebep olmaktadır.

Herkes bu durumu yaşıyor! Ağız kokusu deyip geçmeyin... Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

Ağız kokusu genellikle diş ve ağız bakımının yeterli yapılmaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Ancak ağız bakımının düzenli yapılmasına rağmen tekrarlayan nefes kokularının altında yatan neden mutlaka araştırılmalıdır. Ağız kokusu böbrek, mide ve karaciğer gibi organların hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabette ağız kokusuna neden olan hastalıklar arasında yer alır. Diyabet birçok organın zarar görmesine neden olan çok yaygın görülen bir hastalıktır. Diyabet hastalığında doğru tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle diyabeti erken teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemine erken başlamak gerekir

DİYABET BELİRTİLERİ

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  • Ağızda kuruluk
  • Fazla yemek yeme ve doymama
  • Sık idrara çıkma
  • Halsizlik ve yorgunluk hissi
  • Hızlı ve istemsiz kilo kaybı
  • Bulanık görme
  • Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi
  • Yaraların normalden daha geç iyileşmesi
  • Ciltte kuruluk ve kaşıntı
  • Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

DİYABET NEDEN OLUR?

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  • Genetik faktörler
  • Obezite (aşırı kilo)
  • Ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması
  • İleri yaş
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Stres
  • Gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme

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