Herkes bu durumu yaşıyor! Ağız kokusu deyip geçmeyin... Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

Ağız kokusu genellikle diş ve ağız bakımının yeterli yapılmaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Ancak ağız bakımının düzenli yapılmasına rağmen tekrarlayan nefes kokularının altında yatan neden mutlaka araştırılmalıdır. Ağız kokusu böbrek, mide ve karaciğer gibi organların hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabette ağız kokusuna neden olan hastalıklar arasında yer alır. Diyabet birçok organın zarar görmesine neden olan çok yaygın görülen bir hastalıktır. Diyabet hastalığında doğru tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle diyabeti erken teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemine erken başlamak gerekir

DİYABET BELİRTİLERİ

Ağızda kuruluk

Fazla yemek yeme ve doymama

Sık idrara çıkma

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

Bulanık görme

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

DİYABET NEDEN OLUR?