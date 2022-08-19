Herkes bu durumu yaşıyor! Ağız kokusu deyip geçmeyin... Çok ciddi hastalıkların belirtisi!

Ağız kokusu genellikle diş ve ağız bakımının yeterli yapılmaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Ancak ağız bakımının düzenli yapılmasına rağmen tekrarlayan nefes kokularının altında yatan neden mutlaka araştırılmalıdır. Ağız kokusu böbrek, mide ve karaciğer gibi organların hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca diyabette ağız kokusuna neden olan hastalıklar arasında yer alır. Diyabet birçok organın zarar görmesine neden olan çok yaygın görülen bir hastalıktır. Diyabet hastalığında doğru tedavi oldukça önemlidir. Bu nedenle diyabeti erken teşhis etmek ve doğru tedavi yöntemine erken başlamak gerekir
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