Önemsiz demeyin! Kolon kanserinin en yaygın belirtisi

Kanser tüm dünyada görülen tehlikeli hastalıklarında başında geliyor. Kanserin birçok farklı türü bulunuyor. Kalın bağırsakta görülen kolon kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Kolon kanseri en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinden. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülen bu kanseri erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Kolon kanserinde doğru tedavi hayati önem taşıyor.

KOLON KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

İleri yaş

Bağırsak içinde poliplerin varlığı (özellikle de patolojisi adenomatöz tarzda olanlar)

Ailede kolorektal kanser hastalarının bulunması

Genlerde belirgin değişikliklere sebep olmuş bazı genetik bozukluklar (Heredite polipozis dışı kolon kanserli hastalar) ve/veya kolon ve rektumda kalıtımsal poliplerle karakterize olan ailesel polipozis sendromlarının varlığı

Belli süreler içinde bağırsak içi hücre tipini bozarak kansere zemin hazırlayabilecek inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalığının olması (Ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı)

Kadınlarda yumurtalık, meme ve rahim kanseri hikayesinin olması

İşlenmiş ve hayvansal gıdaların aşırı, meyve ve sebzenin ise az tüketilmesi ve sigara kullanımı

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ