Önemsiz demeyin! Kolon kanserinin en yaygın belirtisi

Kanser tüm dünyada görülen tehlikeli hastalıklarında başında geliyor. Kanserin birçok farklı türü bulunuyor. Kalın bağırsakta görülen kolon kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Kolon kanseri en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinden. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülen bu kanseri erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Kolon kanserinde doğru tedavi hayati önem taşıyor.
KOLON KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ
- İleri yaş
- Bağırsak içinde poliplerin varlığı (özellikle de patolojisi adenomatöz tarzda olanlar)
- Ailede kolorektal kanser hastalarının bulunması
- Genlerde belirgin değişikliklere sebep olmuş bazı genetik bozukluklar (Heredite polipozis dışı kolon kanserli hastalar) ve/veya kolon ve rektumda kalıtımsal poliplerle karakterize olan ailesel polipozis sendromlarının varlığı
- Belli süreler içinde bağırsak içi hücre tipini bozarak kansere zemin hazırlayabilecek inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalığının olması (Ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı)
- Kadınlarda yumurtalık, meme ve rahim kanseri hikayesinin olması
- İşlenmiş ve hayvansal gıdaların aşırı, meyve ve sebzenin ise az tüketilmesi ve sigara kullanımı
KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ
- Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi
- Bağırsakta tam boşalmama hissi
- Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma
- Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti
- Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı
- Sürekli yorgunluk
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