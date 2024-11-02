Önemsiz deyip geçmeyin: Düşük uyku kalitesi beyni hızla yaşlandırıyor!

Geçtiğimiz hafta Neurology adlı çevrimiçi dergide yayınlanan çalışmada araştırmacılar, düşük uyku kalitesine sahip kişilerin orta yaşın sonlarında beyin sağlığının daha kötü olduğuna dair daha fazla belirti gösterdiğini buldu.

589 KATILIMCI YER ALDI

589 katılımcıdan, iki ila üç kötü uyku özelliği bildirenlerin ortalama beyin yaşı, birden fazla kötü uyku özelliği olmayanlardan 1,6 yıl daha büyüktü. Ayrıca üçten fazla kötü uyku özelliği olanların ortalama beyin yaşı 2,6 yıl daha büyüktü.

Çalışmanın başlangıcında yaş ortalamaları 40 olan katılımcılara altı uyku özelliği hakkında uyku anketleri uygulandı: kısa uyku süresi, kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uykuyu sürdürmede zorluk, sabah erken uyanma ve gündüz uykululuk.

ANKET BEŞ YILDA TAMAMLANDI

Beş yıl sonra aynı anketi tamamladılar. Ardından, çalışma başladıktan 15 yıl sonra, araştırmacılar katılımcıların beyin küçülme seviyesinin belirli bir yaşa karşılık geldiği beyin taramalarını incelediler.

Çalışma için yayınlanan bir basın bülteninde, "Uyku özellikleri arasında, kötü uyku kalitesi, uykuya dalmada zorluk, uykuyu sürdürmede zorluk ve sabah erken uyanma, özellikle insanlar bu kötü uyku özelliklerine beş yıl boyunca sürekli sahip olduğunda, daha büyük beyin yaşıyla bağlantılıdır." denildi.

Çalışmanın bir sınırlılığı, katılımcıların kendi uyku sorunlarını bildirmeleriydi ve bu sorunlar arasında yanlışlıklar da olabilirdi.

Çalışma nedenselliği kanıtlamasa da, kötü uyku kalitesi ile beyin yaşlanması belirtileri arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor ve uzmanlar bunun uykunun önemini daha iyi anlamamız açısından önemli olduğunu söylüyor.

Davranışsal uyku tıbbı konusunda bilgili bir uzman isim, "Bu bulgular, özellikle yaşlandıkça, uykunun beynimiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yeterince iyi uyku almak, zihnimizi keskin ve genel sağlığımızı güçlü tutmaya yardımcı olabilir" diyor.