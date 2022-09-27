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Önemsiz görmeyin acilen doktora başvurun! Hem sağırlığa hem de yüz felcine neden olabilir

27.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık görülen enfeksiyonlar tedavi edilmediklerinde çok daha riskli durumlar oluşturabiliyor. Tehlikeli enfeksiyonlardan olan kulak enfeksiyonlarının önemsiz görülüp tedavisinin aksatılması sağırlık ve yüz felci gibi durumlara yol açabiliyor. Kulak enfeksiyonlarının belirtileri hakkında bilinçli olmak hayati önem taşıyor.

Önemsiz görmeyin acilen doktora başvurun! Hem sağırlığa hem de yüz felcine neden olabilir

Kulak enfeksiyonları kulakta iltihaplanmalara neden olur. Genellikle evde geçmesi beklenen bu durumlarda görülen belirtilerin göz ardı edilerek doktora gidilmemesi ciddi sonuçlara yol açabilir. İyileştiği düşünülen ancak tam anlamıyla tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları daha büyük hastalıklara neden olur. Kulak ağrınıza evde yapacağınız yanlış müdahaleler çok büyük risk oluşturmaktadır. Kulak enfeksiyonunu geçirmek için görülen belirtilere dikkat etmek ve bazı yöntemleri uygulamak gerekir.

TEDAVİ EDİLMEMESİ YÜZ FELCİNE YOL AÇABİLİR

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Genelde çoğu kişi kulak iltihabını hafife alır ve umursamaz. Ancak bu iltihap vaktinde tedavi edilmezse tüm vücuda yayılır ve kötü hastalıklara neden olur. Hatta uzmanlar bu iltihabın vaktinde tedavi edilmediğinde yüz felcine kadar neden olabileceğini belirtiyor.

KULAK ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

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Kulak iltihabı belirtileri kulağın içerisinde kaşıntı ve kızarıklık ile başlar. Orta kulak iltihabının çeşitli belirti ve semptomları altta yatan bir dizi farklı duruma işaret edebilir. Bu vakalarda doğru bir teşhis yapılması ve tedavi sürecine hızla başlanması önemlidir. Kulak iltihabı belirti ve semptomlarının bir günden uzun sürmesi ve şiddetli ağrıya neden olması durumunda doktora başvurmanız gerekir.

KULAKTA KIZARIKLIKLAR GÖRÜLÜR

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Kaşıntıyla birlikte iç kulakta kızarıklıklar görülmeye başlar. Ancak bu kızarıklıklarda tedavi edilmezse sadece kulak içinde değil, aynı zamanda kulağın dışında da belirgin olmaya başlar

KULAK AĞRISI BOYUN VE BAŞ AĞRISINA DÖNÜŞEBİLİR

Bu belirtilerle birlikte kulak memesinden hissettiğiniz genel bir ağrı başlar. Bu ağrı bir zaman sonra sanki kulağınızın tıkandığı hissiyatini verir. Daha ileri boyutunda ise kulaktaki ağrı boyun ve baş ağrısına dönüşür.

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İŞİTME ZORLUĞU VE ÇINLAMA YAŞANABİLİR

İltihap iyice yayılırsa yavaş yavaş duymamaya başlarsınız. İşitme konusunda ciddi sorunlar yaşamaya başlarsınız. Sanki eskisi kadar iyi duymuyorsunuz hissi doğurur ve kulakta çınlama hissedersiniz.

KULAKTAKİ İLTİHAP NASIL ÖNLENİR?

KULAK ÇUBUĞU KULLANMAYIN

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Kulak iltihabında kişiler direkt kulak temizleme çubuklarına sarılır ancak bunu kesinlikle yapmamak gerekir. Çünkü kulak çubukları kulak kirini daha da derine iter ve orda sabitler. Normal zamanda da kulak çubuğu kullanmak kulak sağlığı için risk oluşturmaktadır. Kulak çubuğu yerine kulakta yer alan fazla kiri nemli bir bez yardımı ile nazikçe temizleyebilirsiniz.

FÖN MAKİNESİNİ KULLANIN

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Duştan çıktıktan sonra kulaklarınızı eğerek ve bir havlu yardımıyla temizleyin. Ancak kuruduğundan emin olun. Başınızı eğerek kulak memesini farklı yönlere çekerek suyun kulağınıza kaçmasını önlemiş olacaksınız. Eğer halen kulağınızda su olduğunu hissediyorsanız fön makinesi ile kurutun. Bunu yaparken de düşük hızda ve düşük ateşte kurutun.

(KARAR)

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