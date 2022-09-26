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Önemsiz görmeyin! Karın şişliklerinin altında yatan hastalıklar çok ciddi

26.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişkinlikler en sık yaşanan sağlık sorunları arasında bulunuyor. Genellikle yemek yemeden dolayı kaynaklanan bu rahatsızlık önemsiz görülüyor ancak şişkinliğin altında çok ciddi hastalıklar yer alabiliyor. Bu hastalıkları erken teşhis etmek hayatınızı kurtarıyor.

Önemsiz görmeyin! Karın şişliklerinin altında yatan hastalıklar çok ciddi

Soğuk havalarda artan ağır yemekler nedeniyle şişkinlik sorunları daha fazla görülmeye başlıyor. Birçok yemek mide şişkinliğine neden oluyor. Şişkinlik yaşanıyorsa glüten veya süt gibi tetikleyici gıdaları kesmek işe yarar sonuçlar verebiliyor Ancak mide şişkinlikleri sadece yemeklerden kaynaklanmıyor. İnsanlar mide şişkinliklerine kayıtsız kalsalar da bu şişkinliklerin altında kanser riski bulunuyor. Eğer geçmeyen şişkinliğiniz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

AZALMAYAN ŞİŞLİK VARSA DURUM CİDDİ

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Azalmayan şişkinlik ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bunlara asit, pankreas yetmezliği, mide iltihabı gibi bazı kanserler dahildir. Dr Alex Hewlett, "Şişkinlik kalıcıysa, değişen yeme alışkanlıklarına veya bağırsak hareketlerine göre değişmiyorsa, tıbbi yardım almak iyi bir fikirdir" dedi. Kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr Monique Swain, “Şişkinliğin potansiyel olarak endişe verici olması için genellikle bir ayda iki haftadan fazla sürmesi gerekir” diye ekledi. Şişkinliklerinizin yanı sıra aşağıda bulunan durumları da görüyorsanız acilen doktora gitmeniz gerekiyor.

TEHLİKELİ BELİRTİLER

İŞTAH DEĞİŞİKLİKLERİ

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İştah değişiklikleri, bir dizi farklı kanserin önemli erken belirtileridir. Bunlara meme, pankreas, kolon veya mide kanseri dahildir. Şişkinlikten kaynaklanan mide sorunları, yemek yeme şeklinizi etkiler. Kansere iner ve midede çok yer kaplayan büyük kitlelere neden olur. Bu durum iştahı etkileyerek kişinin çok çabuk doymasına veya hiç yemek istememesine neden olur. Diğer gastrointestinal semptomlar bulantı veya kusmayı içerebilir.

AĞRI

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Kalıcı şişkinlik yaşamak ve tok hissetmek yumurtalık kanserinin en yaygın erken belirtilerinden biridir. Şişkinliğe ağrı eşlik ediyorsa, bu büyük bir kırmızı bayrak olabilir. Diğer erken uyarı semptomları, yemeye başladıktan sonra hızla doyma hissi, mide bulantısı ve hazımsızlıktır. Bir kişinin yumurtalık kanseri riskini artırabilecek faktörler arasında 50 yaşın üzerinde olmak veya ailede yumurtalık veya meme kanseri öyküsü bulunması yer alır.

TÜKENMİŞLİK

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Şişkinliğe yorgunluk eşlik ettiğinde, belirli koşulların bir işareti olabilir. Ana ve en endişe verici durumlardan ikisi, konjestif kalp yetmezliği veya karaciğer hastalığıdır.
Dr Hewlett, "Şişkinlik ve sıvı tutulumu olduğunda, karaciğerinizi veya kalbinizi etkileyen hastalık sürecinin ilerlediği anlamına gelebilir" diye uyardı. Konjestif kalp yetmezliği ve şişkinlik sıklıkla bağlantılıdır. Heartfailurematters.org, "Vücutta sıvı birikmesi nedeniyle mide bölgesinde şişlik veya ağrı oluşabilir, bu da kalp yetmezliğinin kötüleştiğinin bir işaretidir" diyor. Sağlık sitesi şöyle devam etti: "Rahatsızlık, sıvı tutulması ve karaciğer ve bağırsaktaki tıkanıklıktan kaynaklanıyor."
Amerikan Kalp Derneği'ne göre diğer semptomlar yorgunluk, nefes darlığı veya kalp çarpıntısını içerir. Karaciğer hastalığı ayrıca sıvı birikmesi ve şişkinlik ile bağlantılıdır.
Dr Hewlett, "Normalde, bu yavaş, sinsi bir süreçtir ve onu alt karnınızda hissetmeye başlarsınız," diye ekledi.

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