OnePlus 6T’nin satılacağı ülkeler belli oldu

Son yıllarda önemli bir ivme yakalayan OnePlus, hala pazar ağı konusunda önemli eksiklikler yaşıyor. Çinli üretici, sadece üst segment modeller üretiyor olmasından ötürü oldukça sınırlı bir pazar ağına sahip. Yılda topu topu iki model çıkaran OnePlus, bu telefonları 8 – 9 ülkede satışa sunuyor. Ve ne yazık ki bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Peki OnePlus’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni amiral gemisi modeli OnePlus 6T hangi ülkelerde satışa çıkacak. Nihayet bu soru da cevap buldu.

Çinli üretici tarafından yapılan resmi açıklamaya, OnePlus 6T’nin satılacağı ülkeler kesinlik kazanmış oldu. Buna göre 6T, başta Çin olmak üzere, Hindistan, Birleşik Krallık, bazı Avrupa ülkeleri, Kanada ve İsveç’te satışa sunulacak.

Avrupa Birliği’ne dahil ülkeler arasında, ülkeden ülkeye geçiş olduğu için burası tek bir pazar olarak gösterilmiş. Yani basit bir şekilde örneklememiz gerekirse, OnePlus6T yalnızca Almanya’da satışa sunulacak. Fakat Fransa ya da İspanya’daki bir müşteri Almanya’ya geçerek bu telefonu alıp ülkesine dönebiliyor.

Bu arda OnePlus 6T Avrupa fiyatı da netlik kazanmış oldu. Buna göre OnePlus’ın yeni amiral gemisi Avrupa’da 579 euro’dan satılacak. ABD fiyatı 579 dolar, İngiltere fiyatı ise 529 pound olarak belirlenmiş durumda.

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