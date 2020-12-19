OnePlus 9 Leica lens kullanılacağı ortaya çıktı

Huawei P9’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Alman Leica şirketi, Huawei’nin kalıcı bir ortağı haline geldi. Bu ortaklıktan sonra Leica Çinli şirketin akıllı telefonlarının kamera yeteneklerini iyileştirmesine yardımcı olmaya başladı. OnePlus da şimdi bu kervana OnePlus 9 ile katılacak ve Leica lens kullanmaya başlayacak.

Sızıntıları ile ünlü @RODENT950, OnePlus’ın Leica’nın lenslerini gelecekteki akıllı telefonlarında kullanmayı planladığını duyurdu. Şirketin kendisi bu söylentiler hakkında hiçbir şekilde yorum yapmadı. Muhtemelen OnePlus, Mart 2021’de gerçekleşebilecek OnePlus 9 serisinin piyasaya sürülmesine kadar bu haberi saklıyor. Daha önce bir röportajda şirketin başkanı kamera konusunda daha fazla atılım yapma arzusundan bahsetmişti.

Huawei’nin küresel pazarda neredeyse tamamen ortadan kalkmasıyla, bir dizi büyük üretici şirketten bir pay almaya istekli. Piyasadaki en iyi kameralı telefonların üreticisinin yeri de boş olacak. Bu, bir dizi Çinli şirketin akıllı telefonların kameralarını mükemmelleştirmek için acele ettiğini açıklıyor. Bu yüzden Vivo, Nokia ile uzun süredir işbirliği yapan Zeiss ile anlaşmaya vardı.