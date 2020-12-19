HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus 9 Leica lens kullanılacağı ortaya çıktı

OnePlus 9 Leica lens kullanılacağı ortaya çıktı

19.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OnePlus 9 Leica lens kullanılacağı ortaya çıktı

Görünüşe göre Android cephesinde kamera konusunda işler kızışacak.

Huawei P9’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Alman Leica şirketi, Huawei’nin kalıcı bir ortağı haline geldi. Bu ortaklıktan sonra Leica Çinli şirketin akıllı telefonlarının kamera yeteneklerini iyileştirmesine yardımcı olmaya başladı. OnePlus da şimdi bu kervana OnePlus 9 ile katılacak ve Leica lens kullanmaya başlayacak.

Sızıntıları ile ünlü @RODENT950, OnePlus’ın Leica’nın lenslerini gelecekteki akıllı telefonlarında kullanmayı planladığını duyurdu. Şirketin kendisi bu söylentiler hakkında hiçbir şekilde yorum yapmadı. Muhtemelen OnePlus, Mart 2021’de gerçekleşebilecek OnePlus 9 serisinin piyasaya sürülmesine kadar bu haberi saklıyor. Daha önce bir röportajda şirketin başkanı kamera konusunda daha fazla atılım yapma arzusundan bahsetmişti.

Huawei’nin küresel pazarda neredeyse tamamen ortadan kalkmasıyla, bir dizi büyük üretici şirketten bir pay almaya istekli. Piyasadaki en iyi kameralı telefonların üreticisinin yeri de boş olacak. Bu, bir dizi Çinli şirketin akıllı telefonların kameralarını mükemmelleştirmek için acele ettiğini açıklıyor. Bu yüzden Vivo, Nokia ile uzun süredir işbirliği yapan Zeiss ile anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki yıl ilginç olacağa benziyor ve piyasadaki en iyi kameralı telefon unvanı için rekabet ortaya çıkacak. Belki de amiral gemisi OnePlus, nihayet cihazlarında gelişmiş kamera yetenekleri sunanların elitleri arasında olacak.

Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM’den beslenecek olan OnePlus 9 ailesinin kamera özellikleri görülmeye değer olacak. DxOMark’ta artık ilk beşi hedefleyen firma, Apple’ın koltuğunu sallayacak gibi görünüyor.

Apple Music TikTok kullanıcılarına 4 ay ücretsiz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Vivo ve ZEISS ortaklığını duyurduVivo ve ZEISS ortaklığını duyurdu
15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Hastanede patlama: Ölü ve yaralılar var

Hastanede patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Meral Akşener'den 'AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

iOS 14.4 Public Beta güncellemesini yayınlandı

iPhone 12'de sorun çıkmıştı! Apple duyurdu

iFixit, AirPods Max kulaklığını masaya yatırdı

iFixit, AirPods Max kulaklığını masaya yatırdı

Huawei Mate 40 Pro 5G zirveye göz kırpıyor

Huawei Mate 40 Pro 5G zirveye göz kırpıyor

Vivo ve ZEISS ortaklığını duyurdu

Vivo ve ZEISS ortaklığını duyurdu

MacOS güncellemelerinde önemli değişiklik

MacOS güncellemelerinde önemli değişiklik

Xiaomi Redmi 9 Power sonunda tanıtıldı

Xiaomi Redmi 9 Power sonunda tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.