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OnePlus artık resmen OPPO’nun bir parçası oldu

07.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli akıllı telefon üreticileri OnePlus ve OPPO arasındaki ilişkiyi anlamak hiç kolay olmamıştı. Yıllar geçtikçe, OnePlus’ın, iki şirketin telefonlarının bazı ortak noktaları açıkça paylaşmasına rağmen Oppo’dan uzaklaşmak için önemli çabalar sarf ettiği görüldü.

OnePlus artık resmen OPPO’nun bir parçası oldu

Ancak görünüşe göre artık bu durum değişiyor. İki şirket bundan sonra birleşip birlikte yol alabilir. Çünkü yayınlanan bir videoda Find X3 Pro, Reno 4 Pro 5G, OnePlus 9 Pro, Reno 5 Pro 5G ve OnePlus7 Pro gibi OPPO ve OnePlus’ın ürettiği bir dizi telefon gösteriliyor.

"BİRLİKTE YENİ BİR BÖLÜME BAŞLAYALIM"

OPPO’nun marka elçisi ve OnePlus 9R'ın OnePlus pazarlama maskotu Eddie Redmayne ve Ultraman’ın bu videoda görünmesi herkesi şaşırttı. Videoda çalan şarkının sözleri, her iki marka arasındaki yeni bir ilişkinin hikayesini anlatıyor. Ayrıca videonun sonunda “Birlikte yeni bir bölüme başlayalım” diye bir metin var.

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OnePlus, yaklaşık iki hafta önce Oppo ile birleşeceğini duyurmuştu. Bir süre OnePlus’un OPPO’nun bir alt markası olduğunu özellikle söylemese de, sızdırılan bir not, durumun böyle olacağını ortaya koydu. OPPO ve OnePlus’ın, aynı ana şirkete ait oldukları düşünüldüğünde, yıllardır birlikte çalıştıkları bilinen bir gerçek.

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Ancak, diğer şirketler alt markalarını “bağımsız” şirketler olarak bırakırken, OPPO kardeş markasını özümseyerek tam tersini yapmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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