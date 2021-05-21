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OnePlus, HyrdrogenOS’tan ColorOS’a geçti 

21.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket ayrıca eski cihazlarını yeni ColorOS arayüzü güncellemesini planlamıştı. Şirket, şimdi OnePlus 8, 8 Pro ve 8T için ColorOS 11 erken erişim sürümlerini yayınladı.

OnePlus, HyrdrogenOS’tan ColorOS’a geçti 

OnePlus, uluslararası pazarlarda OxygenOS, Çin’de HydrogenOS olarak adlandırılan arayüzü ile tanınıyor. Ancak şimdi marka, HydrogenOS’u, ColorOS lehine kendi ülkesinde terk etti.

Huawei’nin akıllı telefon işindeki düşüşle birlikte OPPO ve vivo, Çin’deki telekom devinin bıraktığı boşluğu yavaş yavaş dolduruyor. Oujia grubu, cihazlarını daha da güçlendirmek için geçen yıldan beri OPPO ve OnePlus’ı birleştiriyor.

SATIŞLARI ARTIRABİLİR

OnePlus akıllı telefonlarda ColorOS’a geçişin, Oujia’nın OnePlus’ın Çin’deki pazar payını artırma stratejisinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz . OnePlus ColorOS ile, HyrdrogenOS Çin’de popüler olmadığından OnePlus cihazlarının satışı artabilir. Bu ülkedeki tüketiciler, ekosistem faydaları olan, zengin özelliklere sahip kullanıcı arayüzünü tercih ediyor.

Ancak ne yazık ki, geçiş süreci eski cihazlar için kolay olmayacak çünkü ColorOS ve HydrogenOS tamamen farklı Android arayüzleri. Bu nedenle, ilgilenen kullanıcıların sırasıyla OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8T üzerine yeni çıkan ColorOS 11 Erken Erişim yapılarını yüklemek için Windows 10 PC kullanmaları gerekecek.

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Hepsi bu kadar değil, bu yapıların da çok sayıda bilinen hataya sahip olduğu söyleniyor. OnePlus son zamanlarda yazılım sorunları ile tanındığından, çok daha fazla bilinmeyen hata olabilir.

Üç akıllı telefondan herhangi birinin Çince versiyonunu kullanıyorsanız , OnePlus Community China’daki resmi duyuru yayınlarında (1, 2) belirtilen kurulum sürecini takip ederek ColorOS 11’i deneyebilirsiniz . Ancak ilgili riskler nedeniyle dikkatli olun.

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