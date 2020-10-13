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OnePlus kurucusu Carl Pei görevini bırakmış olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

OnePlus'ın kurucularından Carl Pei, şirketteki görevinden ayrıldı iddiası gündeme geldi. Birçok kaynağa göre, OnePlus 8T'yi tanıtmak üzere olan şirketin kurucularından Carl Pei, OnePlus'tan ayrılmış durumda. Peki iddialara göre Carl Pei OnePlus'taki görevini neden bıraktı?

OnePlus kurucusu Carl Pei görevini bırakmış olabilir!

OnePlus bundan yaklaşık 7 yıl önce Carl Pei ve Pete Lau tarafından kurulan genç bir teknoloji şirketi. Teknoloji dünyasında ''amiral gemisi katili'' olarak adlandırılan akıllı telefonlarıyla dikkat çeken OnePlus, bugüne kadarki çalışmalarını genel olarak bu iki isme borçlu. 7 yıldır OnePlus'ın operasyonlarını yürüten bu ikiliden Carl Pei ise artık OnePlus ile bağını kopartmış olabilir.

CARL PEİ ONEPLUS'I BIRAKTI İDDİASI

TechCrunch'ın iki kaynaktan derlediği haberine göre, Carl Pei OnePlus'taki görevinden ayrıldı. Carl Pei'nin OnePlus'tan ayrılmasının nedeni ise yeni bir sayfa olarak nitelendiriliyor. İddialara göre Carl Pei, yeni bir girişim kurmak için OnePlus'tan ayrılmış durumda.

OnePlus Carl Pei

ONEPLUS AÇIKLAMA YAPMADI

İşin ilginç yanı ise OnePlus'tan konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış olmaması. Carl Pei de bu konuda herhangi bir bilgi paylaşımı yapmış değil. Carl Pei'nin Twitter hesabı ise ünlü ismin hala OnePlus'ta çalıştığını gösteriyor.

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