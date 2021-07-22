OnePlus Nord 2 ve OnePlus Buds Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

OnePlus Nord 2'nin adını ilk kez duymuyoruz. Firma, günler boyu OnePlus Nord 2'nin geleceğini duyurmuştu. Hatta telefon daha tanıtılmadan birkaç özelliği de kesinleşmişti. Şimdi ise OnePlus, özel etkinliği ile OnePlus Nord 2'nin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Ayrıca OnePlus Buds Pro da tanıtıldı.

ONEPLUS NORD 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Nord 2'nin özelliklerini anlatarak başlayalım. OnePlus Nord 2, 5G destekli MediaTek Dimensity 1200-AI işlemci ile geliyor. Telefon 6.43 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz AMOLED bir ekrana sahip.

6 GB/8 GB/12 GB RAM + 128 GB/256 GB dahili depolama alanı ile desteklenen OnePlus Nord 2, 4.500 mAh'lik bir batarya taşıyor ve bu batarya 65W Warp Charge ile hızlı bir şekilde şarj oluyor.

OnePlus'ın iddiasına göre 15 dakikalık bir şarj ile bir günlük kullanım elde edilebiliyor. Nord 2'nin ekranının sol üst köşesinde 32MP selfie kamerası yer alıyor.

Nord 2'nin arka kısmında üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kameralardan biri 50 MP çözünürlüğünde ve ana kamera olarak görev yapıyor. Diğer iki kamera ise 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP monokrom kamera.

Telefon iki yıl boyunca Android güncellemelerini ve üç yıl boyunca ise güvenlik güncellemelerini alacak.

ONEPLUS NORD 2'NİN FİYATI

OnePlus Nord 2'nin fiyatı 399 eurodan başlıyor. Telefonun Blue Haze, Gray Sierra ve Hindistan'a özel olan Green Woods olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

ONEPLUS BUDS PRO DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

OnePlus Nord 2'ye ek olarak, OnePlus Buds Pro adını taşıyan kablosuz kulaklık modelini de duyurdu.

Silikon uçlara sahip olan kulaklık, adaptif gürültü engelleme desteği ile geliyor. Siyah ve beyaz renge sahip kulaklığın tasarımında ise daha kısa saplar dikkat çekiyor.

OnePlus, gürültü engelleme teknolojisi sayesinde gürültünün 40 dB'e kadar azaltılabileceğini söylüyor. Her kulaklık sapı, üç mikrofon ile birlikte geliyor. OnePlus Buds Pro, IP55 suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OnePlus Buds Pro'nun fiyatı ise 149 euro açıklandı. Kulaklığın ve telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

