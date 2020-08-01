OnePlus Nord sağlamlık testine dayanamadı

Genel itibariyle üst segment modeller üreten OnePlus, sürpriz bir kararla orta segment için de bir telefon çıkaracağını açıklamıştı. Orta segment olmasına karşın oldukça iyi özelliklere sahip olan Nord geçtiğimiz hafta tanıtıldı.

Pek çok pazarda eş zamanlı olarak satışa çıkan Nord, sağlamlık testleriyle ilgi çeken JerryRigEverything isimli YouTube kanalının konuğu oldu. Genel itibariyle tüm telefonlara yapılan sağlamlık testleri OnePlus’ın orta segmentteki yeni modeli için de yapıldı. Lakin sonuçlar pek de iç açıcı olmadı.

OnePlus’ın orta segmentteki ilk modeli olan Nord, genel itibariyle sağlam bir telefon izlenimi verse de bükülme testinden tek parça çıkamadı.

Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere bükülme testine kadar herşey nispeten yolunda gidiyor. Lakin iş bükülme testine geldiğinde OnePlus Nord için yapacak pek fazla bir şey kalmıyor.

Bu aslında şu demek. Sakın bu telefonu arka cebinizde taşımayın. Çünkü arka cebinizde taşırken dalgınlıkla sert bir yüzeye oturursanız telefonunuz ikiye katlanabilir. Sonuç olarak kimse para verip aldığı bir telefonun ikiye katlanmasını istemez.

Bükülme sorununu görmezden gelirsek, Nord’un piyasadaki rakipleri kadar sağlam bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Dilerseniz bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz

