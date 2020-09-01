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  4. Ongun Twitter'dan duyurdu! İstanbul'da atlı zabıta birimi kuruldu

Ongun Twitter'dan duyurdu! İstanbul'da atlı zabıta birimi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

'İBB Atlı Zabıta Birimi'nin kurulduğunu açıklayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Taksim'deki ilk provadan görüntüler paylaştı.

Ongun Twitter'dan duyurdu! İstanbul'da atlı zabıta birimi kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un sosyal medyadan duyurduğu gelişme kapsamında ilk prova da Taksim’de yapıldı.

Ongun yaptığı paylaşımda, “İBB Atlı Zabıtası artık hazır. İstanbul’umuza yakışır yeni birimimiz çok yakında şehrin farklı noktalarında, turistik bölgelerde görev yapacak. İlk prova Taksim’deydi” ifadelerini kullandı.


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