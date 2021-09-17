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Onlar kişiye değil olayın kendisine aşıklar! Aşka aşık olma durumu: Emophilia

17.09.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk dünyanın en değişik hislerinden biridir. Aşık olduğunuzda bu hissin tadını uzun süre çıkartmak isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda ise kimi insanlar aşkın hissettirdiği duyguların hoşuna gittiğinden söz eder. İşte bu bilimsel olarak emophlia durumuna işaret ediyor.

Onlar kişiye değil olayın kendisine aşıklar! Aşka aşık olma durumu: Emophilia

Aşkı, çoğu insan midede kelebeklerin uçuşması, ayakların yerden kesilmesi ve baş döndürücü bir his olarak tanımlar. Bu mantığın devreden gitme hali sonucunda aceleci davranışlar baş gösterir. Uzmanlara göre kolay, hızlı ve tekrar tekrar âşık olma eğiliminde olan insanlar, duygusal olarak kendilerine zarar veriyor olabilir. Henüz Türkçe literatüre girmese de bu durum Emophilia kelimesiyle tanımlanıyor. Diğer bir ifadeyle emophilia, romantik ve cinsel çekim hissinden gelen duyguların tamamından zevk almayı ifade ediyor.

EMOPHILIA NEDİR? NASIL ANLAŞILIR?

Emophilia, aşık olma ihtiyacından doğan aşık olma hali olarak karşılık buluyor. Dolayısıyla gerçek aşkı anlatan derinden bağlanma hissinden oldukça uzaktır. Bu kişiler yaşadıkları ilişkiye heyecan, neşe ve zevk kaynağı olarak bakıyor. Yeni deneyimler ve romantik uyarılmalar peşinde olduklarından ilişkiden ilişkiye hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorlar. Emophilia terimi henüz ortaya atılmamışken “hızlı aşık olmak” “duygusal karışıklık” olarak adlandırılıyordu. Günümüzde emophilia teşhisinin konulması için, “Kolay aşık olur musun, hemen romantik bağlantılar kurar mısın, aşık olma hissini ne kadar seviyorsun ve bir ilişkiyi bitirmeden başka birine aşık olur musun” soruları yöneltiliyor.

AYNI ANDAN BİRDEN FAZLA KİŞİYE AŞIK OLABİLİRLER

Herkesin aşk halinde yaşadıkları birbirinden farklıdır. Aşık olmak herkes için farklı bir anlam taşır. Acak genel olarak aşık olma durumunda kişinin gözü karşısındakinden başka kimseyi görmez ve dış dünyaya tamamen kendisini kapatır. Ancak emophlia olan kişilerde aynı anda birden fazla kişiye aşık olma söz konusudur. Bu kişiler, kim olduğuna bakmaksızın herhangi biriyle kolayca romantik bağ kurar. İlişki yaşamak istedikleri kişi konusunda seçici değillerdir.

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