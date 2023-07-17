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Onlarca balina kıyıya vurdu! İntihar şüphesi dikkat çekti... Görüntüler İskoçya'dan

17.07.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'nın Lewis Adası'nda karaya vuran 55 balina telef oldu. İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu'ndan yapılan açıklamada, balinaların intihar etmiş olabileceği bildirildi. İşte dikkat çeken haberin detayları...

Onlarca balina kıyıya vurdu! İntihar şüphesi dikkat çekti... Görüntüler İskoçya'dan

İskoçya'nın Lewis Adası’nda 55 pilot balina karaya vurdu. Dün sabah balinaların karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Hızlıca olay yerine intikal eden görevliler, onlarca balinayı denize döndürmeye çalıştı. Balinaları kurtarmak için saatlerce mücadele veren görevlilerin çabası sonuç vermedi.

Görevliler daha fazla acı çekmemeleri için karaya vuran 55 balinaya ötanazi uygularken, yalnızca bir balinanın denize döndürülebildiği bildirildi.

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TOPLU İNTİHAR ŞÜPHESİ

İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu (BDMLR) tarafından yapılan açıklamada, sürüdeki hamile pilot balinanın doğum esnasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle kıyıya vurduğu ve sürünün geri kalanının da güçlü toplumsal bağları nedeniyle onunla birlikte intihar ettiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

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İskoç Deniz Hayvanları Karaya Vurma Programı (SMASS) ise, olayın nedenini belirlemek için önümüzdeki günlerde balinaların vücutlarından örnekler alınarak inceleme yapılacağını bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İskoçya balina

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