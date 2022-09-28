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Önleminizi alın: Erken ölüm riskini yarı yarıya indiriyor! Yapmanız gereken basit

28.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük korkular arasında yer alan ölüm yaşamın aşamaları arasında bulunuyor. Ölüm riskini düşürmek için günlük alışkanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre belirli bir yaşın üzerinde yapılan egzersizler erken ölüm riskini yarı yarıya düşürüyor.

Önleminizi alın: Erken ölüm riskini yarı yarıya indiriyor! Yapmanız gereken basit

Bilim insanları yaşamı uzatacak yöntemler için çeşitli araştırmalar yapıyor. Araştırmalar 70'li yaşlarda egzersiz yapmanın erken ölüm riskini yarıya kadar azaltabileceğini gösteriyor. Yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta derecede aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite veya ikisinin bir kombinasyonunu yapmaları öneriliyor

ARAŞTIRMA 10 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

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Iowa Üniversitesi'nden ABD'li araştırmacılar, yaşları 55 ile 74 arasında değişen 99.713 yetişkine egzersizleri hakkında sorular sordu ve onları on yıl boyunca izledi. Aerobik egzersiz olmadan ağırlık kaldırmak ölüm riskini yüzde 22'ye kadar düşürürken, haltersiz aerobik egzersizin ölüm riski, hiçbirini yapmayanlara kıyasla yüzde 34'e kadar daha düşüktü.

AEROBİ VE KAS GÜÇLENDİRİCİ FAALİYETLER DESTEKLİYOR

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British Journal of Sports Medicine'deki çalışmanın yazarı Dr Jessica Gorzelitz, "Yaşlı yetişkinler muhtemelen halter egzersizlerinden faydalanacaktır" dedi. Eğitim durumu, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, ırk ve etnik köken bulguları değiştirmedi. Bununla birlikte, her iki egzersiz formunun da faydaları kadınlarda daha fazlaydı. Dr Gorzelitz şunları ekledi: 'Her iki egzersiz türüne de katılanlar için ölüm riskinin en düşük olduğu yönündeki bulgumuz, hem aerobik hem de kas güçlendirici faaliyetlerde bulunmak için mevcut önerilere güçlü destek sağlıyor.'

SOSYAL OLMAK DAHA UZUN YAŞAM SAĞLAYABİLİR

Araştırmacılar, spor salonunda egzersiz yapmanın sosyal olabileceğini, bunun da daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşamla ilişkilendirilebileceğini ve ağırlık kullanmanın vücudu daha ince hale getirebileceğini ve bunun da erken ölüm riskini azalttığı biliniyor.

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ANTREMAN YOĞUNLUĞUNU İÇERMİYOR

Uzmanlar, çalışmanın kişisel hatırlamaya ve zaman içinde tek bir noktadan toplanan verilere dayandığına ve antrenman yoğunluğu gibi faktörleri içermediğine dikkat çekiyor. Pilates, şınav gibi diğer kas güçlendirme egzersizleri de faydalı olabilir, diye ekliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
spor abd araştırma egzersiz ölüm yaşam
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