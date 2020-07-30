Önlemlerin gölgesinde en sakin hac!

Hacı adayları, salgın tedbirleri kapsamında yetkililer tarafından işaretlenen aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak tavaflarını gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, tedbirler kapsamında her hacı adayı için bir seccade hazırlandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca kudüm (ilk) tavaflarını yapan hacı adaylarının daha sonra "Terviye günü" olarak adlandırılan hicri takvime göre zilhicce ayının 8'inci günü yani bügün Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere Mina'ya hareket edeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan makamları, Covid-19 önlemleri kapsamında hacı adaylarını hac ibadeti öncesinde Mekke'deki otellerinde 5 gün karantina altında tutmuştu. Tedbirler kapsamında karantina altından çıkan hacı adayları mikat alanına gitmişlerdi.

Yetkililer ayrıca dün tavaf alanındaki dezenfekte ve sterilizasyon işlemelerini yoğunlaştırmış, hacı adaylarının Kabe'nin örtüsüne dokunmasını engelleyici talimatları da devreye sokmuştu.

ÖNLEMLER GÖLGESİNDE HAC MEVSİMİ

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.

