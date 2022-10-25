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OnlyFans’a katıldığını çırılçıplak banyo pozuyla duyurdu! Hayranlarını heyecanlandırdı

25.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı profesyonel AEW güreşçisi Tay Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satacağını duyurdu. Çırılçıplak küvette çekilen bir pozunu paylaşan Melo, OnlyFans hesabı açtığını seksi bir fotoğrafla duyurmayı tercih etti.

OnlyFans’a katıldığını çırılçıplak banyo pozuyla duyurdu! Hayranlarını heyecanlandırdı

Bu yılın Ağustos ayında nikah masasına oturan Brezilyalı profesyonel güreşçi Tay Melo, sosyal medyada kendisine yeni bir hesap oluşturduğunun müjdesini verdi. Küvetin kenarına oturan ve saçını beyaz bir havluyla bağlayan Melo, göğüs ve kalça kısmını kendi sansür yöntemiyle kapattı. Melo’nun paylaşımı hayranları arasında heyecan yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

kapak sosyal medya1

Brezilyalı fenomen isim OnlyFans açtığını duyurduğu paylaşımına “Zamanı geldi” notunu ekledi. Melo’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya takipçileri Melo’nun fotoğraf ve videolarını sattığı hesabının aylık ücretini merak ettiğini beliren yorumlar yaptı. Melo ise hayranlarını maddi açıdan zorlamayacağını ancak kendisini de ucuz göstermeyeceğini belirterek her bir içerik için 20 dolar (yaklaşık 372 TL) ücret belirledi.

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