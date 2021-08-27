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OnlyFans geri adım attı

27.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans platformunun cinsel içerikli materyallere yönelik yaklaşan yasağı, daha başlamadan bitmiş görünüyor.

OnlyFans geri adım attı

Müstehcen içerikleriyle ünlü uygulama OnlyFans geçtiğimiz günlerde +18 paylaşımları yasakladığını duyurmuştu. Ancak durum şimdi değişmiş görünüyor. Çünkü bu yasak şimdilik askıya alındı. Konuyla ilgili kesin karar hala net değil ancak yalnızca yetişkinlere yönelik içeriğin şimdilik aynı şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Şirket çok yakında konuyla ilgili daha net açıkmalarda bulunacaktır.

Duruma bakılırsa, OnlyFans büyük bankalara karşı mücadelesinde en azından bir an için zafer kazanmış gibi görünüyor.

OnlyFans’a para kazandıran bu kurumlar müstehcen içerikle ilgilenen teknoloji şirketlerine karşı çıkmıştı. Ayrıca bu platformları desteklemeye devam etmek için müstehcen içeriklere sınır koymak zorunda olduklarını belirtmişti.

Durum değiştiğine göre bankaların mı fikri değişti yoksa OnlyFans yeni bir fon mu buldu muamma. Bununla birlikte, kalıcı bir zafer bile tamamen iyi olmayabilir. Bir süredir platforma yapılan baskı, bazı seks işçilerinin ve diğer OnlyFans yaratıcılarının güvenini sarstı. Çoğu kişi için önemli bir gelir kaynağı olan platform şimdi içerik oluşturucular için soru işaretleriyle dolu.

Platformun bazı içerik oluşturucuların gelirlerini korumak için hizmetleri değiştirmesi veya alternatifler eklemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Cinsellik
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