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Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

İki gün için ilan edilen ve bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da olup olmayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını önümüzdeki hafta sonu da uygulamayı gündemine aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'da sona eriyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte hayatın kısıtlı da olsa normale dönmesi beklenirken, uzmanlar sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarını yineliyor.

Sokağa çıkma yasağının salgın durumuna göre bundan sonraki hafta sonları için de uygulanıp, uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağının ilan edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Milliyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın konuyu gündemine aldığı ve yasağın önümüzdeki hafta sonu da uygulanabileceği belirtildi.

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