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Onun da Dünya’dan farkı yok: Mars depremlerle sarsılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars’ta bulunan InSight uzay aracı, büyük bir keşfe daha imza attı. InSight, Mars’ta depremler meydana geldiğini kanıtladı. InSıght’ın bu keşfi Mars’ta yaşam olabileceğine dair iddiaları güçlendirdi.

Onun da Dünya’dan farkı yok: Mars depremlerle sarsılıyor!

Mars kızıl gezegen olarak bilinir. Bunun nedeni ise Mars’ın demir oksitten oluşan Regolit adı verilen bir materyal ile kaplı olmasındandır. Bu materyalin kırmızı olması, Mars’a da kızıl gezegen adını vermiştir. Mars’ın böylesine bir materyal ile kaplı olması gezegende hayat olmadığının da en büyük kanıtını oluşturur. Fakat gerek Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX gerekse de NASA Mars’ta hayat olabileceğine dair umutlarını hep korur. Bugün o umutları yeşertebilecek derecede bir haber NASA’nın Mars aracı InSight’tan geldi.

INSİGHT MARS’TA DEPREM OLDUĞUNU KANITLADI

InSight, Mars’ta gözlem yaptığı süre boyunca önemli bulgular elde etti. InSight’ın son ulaştırdığı veriler ise oldukça dikkat çekiciydi. Zira, InSight’ın gönderdiği son veriler Mars’ta deprem olduğunu gösterdi. İngiliz araştırmacılara göre bu durum, kızıl gezegenin tıpkı Dünya gibi bir magma yapısına sahip olmasından kaynaklanıyor. Böylece Mars’ta da depremler oluşuyor.

InSight Mars

MARS’TA HAYAT OLABİLİR

Araştırmayı yürüten ekibin başında Maryland Üniversitesi’nden Dr. Nicholas Schmerr bulunuyor. Schmerr’e göre Mars’ta magmatik sıvının bulunması, kızıl gezegende hayat olabileceğinin işareti olabilir. Fakat burada hayattan kasıt bakteriyel seviyede bir hayat. Yani Mars’ta Dünya’da görmediğimiz türden bakteriyelin yaşama ihtimali bu son kanıt ile birlikte oldukça yüksek. Fakat Mars insani yaşam için takdir edersiniz ki henüz uygun bir yer değil ve hiç olmayabilir de.

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