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  4. Önünde evlat nöbetinin sürdüğü Diyarbakır HDP il binası mühürlendi

Önünde evlat nöbetinin sürdüğü Diyarbakır HDP il binası mühürlendi

05.10.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için, ailelerin 1129 gündür önünde evlat nöbetini sürdürdüğü HDP binası, bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Önünde evlat nöbetinin sürdüğü Diyarbakır HDP il binası mühürlendi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayet üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince binada denetim yapıldığı belirtildi.

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"Denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak, iki kapının da projeye aykırı inşa edildiği tespit edilerek, imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın mühürlendiği kaydedildi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapması üzerine partililer, faaliyetlerini ilçe binalarında sürdürüyordu. (AA)

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Diyarbakır hdp

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