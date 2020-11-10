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Op. Dr. Yunus Doğan açıkladı: Karın germe estetiğinde bunlara dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

İnce bir bel ve fit bir vücut her birimizin hedeflerindendir. Bu hedeflere ulaşmak için saatlerce spor yapar, hatta spor salonlarına tonla para öderiz. Op. Dr. Yunus Doğan, spor ve diyet gibi uzun vadeli uygulamalar yerine karın germe estetiği ile bu hedefe en hızlı ve en etkili şekilde ulaşılabileceğini söyledi. İşte detaylar…

Op. Dr. Yunus Doğan açıkladı: Karın germe estetiğinde bunlara dikkat!

Karın bölgesinde yaşanan deformasyonlar birçoğumuzun kabusu. Düzensiz kilo alıp verme, gebelik ve diğer bir çok sebepten ötürü karın bölgesinde ciddi deformasyonlar oluşmaktadır. Hatta ve hatta kas deformasyonlarının aşırıya kaçması neticesinde oluşan deri fazlalığının sporla ya da diyetle toparlanması mümkün değildir.

Cilt fazlalığı ve kas deformasyonları gibi problemleri ortadan kaldırarak pürüzsüz ve sıkı bir hale getirebilmenin sadece karın germe ameliyatı ile mümkün olabileceğini belirten Doktor Doğan, karın germe ameliyatlarında sadece cilt fazlasının değil aynı zamanda ayrışan ve gevşeyen karın kaslarının da düzeltildiğini söyledi.

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LIPOSUCTION İLE SIKI VE DÜMDÜZ KARINA SAHİP OLUNUYOR

Liposuction ameliyatlarının da bu hususta uygulanabileceğini belirten Dr. Doğan, böylelikle ince, sıkı ve dümdüz bir karna sahip olunabileceğini vurguladı. Ameliyatın oldukça güvenli olduğunu söyleyen Dr. Doğan, ameliyat bitiminde fazla sıvıyı dışarı almak amacıyla “dren” adı verilen iki tüpün yerleştirileceğini belirtti.

Karın germe estetiği sonrası gerçekleşecek bir komplikasyon riski oldukça düşüktür. Profesyonel bir cerrah tarafınca yapılacak bir karın estetiğinin sorun çıkarmayacağını belirten Dr. Doğan, hastaları rahatlatmak için estetik öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerden bahsetti.

Dr. Doğan ameliyat öncesi sigara içmenin bırakılması gerektiğini; ilaçlarınızı hekiminize göstermenin, kilonuzu sabitlemenizin, refakatçi yardımı almanızın ve de korse kullanmanızın şart olduğunu vurgulayarak, bunları yapacak bir hastanın ameliyattan en iyi neticeyi alacağını belirtti.


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