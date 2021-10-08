Opel’den ekim ayına özel kredi ve faiz imkanları

Buna göre, yeni Crossland’e 239.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Opel'in Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken en yeni modeli Mokka, 369.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Ayrıca Opel, yeni Mokka modelinde seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına) özel olarak, belli donanımlarında 9.500 TL ek indirim fırsatı sunuyor. Opel’in SUV segmentindeki bir diğer modeli Opel Grandland X ise 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel’in hatchback modeli Corsa, 189.900 TL’den ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 490.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanı sunuluyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde de ekim ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 75.000 TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor. Combo Life, 217.400 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Combo Cargo’da ise 75.000 TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

OPEL ZAFIRA LIFE VE VIVARO CARGO DETAYI

Opel’in ekim ayına özel fırsatları Zafira Life ve Vivaro Cargo’da da sunuluyor. Buna göre, Vivaro Cargo, 75.000 TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro Cargo, ekim ayı boyunca 224.900 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Yeni Zafira Life da 75.000 TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Yeni Zafira Life, 351.900 TL’den başlayan bir fiyata sahip.

