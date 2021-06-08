Opel, yeni Astra'nın görüntülerini paylaştı!

Opel Astra, Stellantis'in elinin değeceği yeni bir model olarak karşımıza çıkacak. Ancak Opel, yeni Astra'nın bazı detaylarını bize şimdiden verdi. Resmi görüntüler, otomobilin yeni nesliyle alakalı birçok ipucu yakalamamızı sağladı.

İŞTE YENİ OPEL ASTRA

Yeni Opel Astra, nesil değişimi ile önemli bir devrim yaşayacak gibi görünüyor. Tıpkı Mokka'da olduğu gibi, yeni nesil otomobil de Opel Vizor mimarisini kullanıyor. Led matrix farlar ile gelecek modelin adı ise yeni otomobilin bagaj kapağında yazılı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

İç mekan da unutulmamış. Opel, yayınladığı fotoğraflarda hem bilgi-eğlence sisteminin hem de göstergelerin bulunduğu Pure Panel'i gösteriyor. Astra'da, bilgi-eğlence ekranı da sürücüye bakacak şekilde ayarlanmış gibi görünüyor. Bu ekranın altında ise klima kontrolü için bir dizi fiziksel düğme yer alıyor.

Yeni Opel Astra'da, Peugeot 308'de de kullanılan EMP2 platformunun modernize edilmiş bir versiyonu bulunuyor. Otomobilin en az bir plug-in hibrit motor seçeneği ile gelmesi bekleniyor.