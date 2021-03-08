Oppo A94 tanıtıldı! İşte özellikleri

Oppo Find X3 serisinin tanıtımına hazırlanırken, bir yandan da diğer akıllı telefonları için çalışmalarına devam ediyor. Firma, şimdi ise A ailesine yeni bir üye ekledi ve Oppo A93'ün halefi olan Oppo A94'ü resmi olarak lanse etti.

OPPO A94 ÖZELLİKLERİ

Oppo A94'ün özellikleri arasında daha önce de belirttiğimiz üzere 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran 6,43 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Sol üstte yer alan nokta çentikte ise telefonun 32 MP'lik selfie kamerası var. A94 gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Buna ek olarak, Android 11 tabanlı ColorOS arayüzü ile gelen telefonun 30W VOOC hızlı şarj destekli 4.310 mAh pil ile geldiğini belirtelim.

Oppo A94'ün arkasında dörtlü bir arka kamera kurulumu var. Bu kurulumda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Son olarak, Oppo A94'ün özelliklerini tamamlamadan önce telefonun Bluetooth 5.1 desteğine ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu söyleyelim.

OPPO A94 FİYATI

Oppo A94'ün fiyatı henüz açıklanmış değil. Fakat telefonun iki farklı renk seçeneği ile (siyah ve mor) geleceği biliniyor.

