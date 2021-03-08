Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası Oppo tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Bakanlık tarafından yatırım teşviki ile desteklenen Oppo'nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibariyle başlandı. Yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturuldu. Bakank Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank'a , Oppo Türkiye CEO'su Weijian Zhou, Fabrika CEO'su Lianbing Zhu ve Oppo Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti. Çalışanlarla sohbet eden Bakan Varank, test üretiminden çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, çok yakında 'Made in Türkiye' ibareli, Oppo marka akıllı telefonların raflardaki yerini alacağını duyurdu.

'RESMİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR'

Fabrikanın resmî açılış töreni için gün saydığını belirten Bakan Varank, "Oppo’nun Tuzla'daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor" dedi.