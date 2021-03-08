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Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

08.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun Türkiye fabrikası hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası Oppo tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Bakanlık tarafından yatırım teşviki ile desteklenen Oppo'nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibariyle başlandı. Yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturuldu. Bakank Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Bakan Varank'a , Oppo Türkiye CEO'su Weijian Zhou, Fabrika CEO'su Lianbing Zhu ve Oppo Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Deniz Erkmen eşlik etti. Çalışanlarla sohbet eden Bakan Varank, test üretiminden çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, çok yakında 'Made in Türkiye' ibareli, Oppo marka akıllı telefonların raflardaki yerini alacağını duyurdu.

'RESMİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR'

Fabrikanın resmî açılış töreni için gün saydığını belirten Bakan Varank, "Oppo’nun Tuzla'daki tesisleri, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle Türkiye’de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor" dedi.

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'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA'

Pandemi sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelerden ayrıştığını belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye; otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi dayanıklı tüketim mallarında Avrupa'nın üretim üssü konumunda. Gerek üretim kalitesi gerekse taahhütlerini zamanında gerçekleştirme noktasında Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar bu güvenlerinde hep kazançlı çıktılar. Bunun en somut örneğini pandemi sürecinde gördük. Birçok uluslararası şirket, diğer ülkelerdeki üretimlerini kısarken Türkiye'de artırdı. Dünyanın dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye yapmaya başladıkları yatırımları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde söz sahibi global firmaların benzer yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Biz gerekli yatırım ortamını oluşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir gayret gösteriyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. Akıllı telefonlar alanında yapılan bu yatırımlar ülkemizde önemli yetkinliklerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Teknoloji tedarikçisi yeni yerli firmalarımız bu sayede ekosisteme dahil olacak."

Bakan Varank, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan da "Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye'deki fabrikasında deneme üretimine başladı. Hoş geldin 'OPPOmobileTR'" paylaşımında bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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