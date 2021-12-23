Oppo akıllı yüzük geliştiriyor

Çin’den bir kaynak, QCC Veritabanından Oppo’nun kendi akıllı yüzük için bir patent sunduğunu ve Çinli yetkililer tarafından onaylandığını bildirdi. Veritabanındaki liste, Oppo'nun akıllı yüzüğünün elektronik bir ürün değil, bir aksesuar olduğunu ve akıllı gözlüklere moda bir ek olması gerektiğini belirtiyor. Tesadüfe bakın ki, Oppo geçen hafta ilk akıllı camı olan Oppo Air Glass’ı tanıttı.

OPPO AIR GLASS'IN ÖZELLİKLERİ

Oppo Air Glass, Oppo tarafından piyasaya sürülen bir akıllı gözlük. Cihaz, tek lens tasarımıyla fütüristik bir tarza sahip ve 30 gramdan daha hafif. Qualcomm’un Snapdragon Wear 4100 yonga seti ile güçlendirilmiş, hava durumu hatırlatıcıları, program hatırlatıcıları, Sağlık uygulaması ve konuşmalar, sunumlar ve daha birçok senaryo ile kullanıcılara fayda sağlayacak bir teleprompter gibi işlevler içeriyor.

Oppo Smart Ring’in özellikleri, pili veya tasarımı gibi diğer ayrıntılara gelince, veritabanında listelenmedi. Akıllı yüzük ve akıllı gözlüklerin teknoloji dünyasına ise yeni bir soluk getireceği kesin.

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