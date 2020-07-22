HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo, Apple Watch benzeri akıllı saat modeliyle dikkat çekecek

Oppo, Apple Watch benzeri akıllı saat modeliyle dikkat çekecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bir süredir Türkiye pazarında aktif olarak boy gösteren Oppo, son olarak Acun Ilıcalı’nın oynadığı reklam filmiyle hayli ses getirmişti. Acun’un oynadığı reklam filminde Oppo Reno 3 Pro’nun yanı sıra Çinli üreticinin akıllı saati de ilk kez görüntülenmişti.

Oppo, Apple Watch benzeri akıllı saat modeliyle dikkat çekecek

Oppo’nun Apple Watch’a benzerliğiyle dikkat çeken saatinin Avrupa fiyatı da sonunda netleşti. Saatin Almanya fiyatının 249 euro olacağı duyuruldu. Bu da demek oluyor ki Türkiye fiyatı da 2000-2500 TL civarında olacak.

OPPO WATCH'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Peki Oppo’nun ilk akıllı saati ne gibi özelliklere sahip? 320 x 320 piksel çözünürlüğünde 1.6 inçlik AMOLED ekranla gelen saatte Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinden yararlanılmış.

Snapdragon Wear 2500 yonga setiyle güçlendirilen saatte 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı bulunuyor.

300 mAh’lık bataryayla gelen saatin pil süresi de Apple’ın akıllı saatini andırıyor. Zira Oppo Watch normal bir kullanımda 1 günlük pil ömrüne sahip olacak. Güç koruma modunda ise 21 gün saat fonksiyonu sunabilecek.

Elbette pil süresinin bu kadar düşük olmasında GPS, ECG sensör, kalp hızı sensörü gibi özelliklerin de payı yüksek. Görüşme yapıp, konuşabileceğiniz saatte NFC ve eSim özellikleri de mevcut. Lakin ülkemize gelecek olan versiyonda eSim olmayacaktır. Malum biz hala bu teknolojiye geçmiş değiliz.

Sosyal medya düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuluyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Koronavirüs uygulamasında tehlike çanları çalıyor!Koronavirüs uygulamasında tehlike çanları çalıyor!
Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihiGazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Meet Gmail ile profesyonel bir uygulama olacak

Google uygulamasını profesyonelleştiriyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Apple’ın kafa üstü kulaklık modeli geliyor!

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Pixel 4a için resmen geri sayım başladı

Nubia uygun fiyatlı oyuncu telefonu için düğmeye bastı

Nubia'dan uygun fiyatlı oyuncu telefonu geliyor!

Google Chrome büyük yeniliklerle geliyor

Google Chrome'a sevindiren yenilik!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi!

Milyonlarca telefon değişecek! İşte listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.