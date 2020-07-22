Oppo, Apple Watch benzeri akıllı saat modeliyle dikkat çekecek

Oppo’nun Apple Watch’a benzerliğiyle dikkat çeken saatinin Avrupa fiyatı da sonunda netleşti. Saatin Almanya fiyatının 249 euro olacağı duyuruldu. Bu da demek oluyor ki Türkiye fiyatı da 2000-2500 TL civarında olacak.

OPPO WATCH'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Peki Oppo’nun ilk akıllı saati ne gibi özelliklere sahip? 320 x 320 piksel çözünürlüğünde 1.6 inçlik AMOLED ekranla gelen saatte Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinden yararlanılmış.

Snapdragon Wear 2500 yonga setiyle güçlendirilen saatte 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı bulunuyor.

300 mAh’lık bataryayla gelen saatin pil süresi de Apple’ın akıllı saatini andırıyor. Zira Oppo Watch normal bir kullanımda 1 günlük pil ömrüne sahip olacak. Güç koruma modunda ise 21 gün saat fonksiyonu sunabilecek.

Elbette pil süresinin bu kadar düşük olmasında GPS, ECG sensör, kalp hızı sensörü gibi özelliklerin de payı yüksek. Görüşme yapıp, konuşabileceğiniz saatte NFC ve eSim özellikleri de mevcut. Lakin ülkemize gelecek olan versiyonda eSim olmayacaktır. Malum biz hala bu teknolojiye geçmiş değiliz.

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