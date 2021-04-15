HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo, A serisine Oppo A35'i ekledi

Oppo, A serisine Oppo A35'i ekledi

15.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ancak bu tamamen yeni bir akıllı telefon değil. Cihaz, geçtiğimiz aralık ayında Hindistan’da piyasaya sürülen yeniden markalanmış bir A15s olarak karşımıza çıkacak.

Oppo, A serisine Oppo A35'i ekledi

Oppo A35, China Telecom sitesinde görüldü ve piyasaya sürülmeden önce telefonun temel ayrıntılarını gösteriyor. Oppo A35 fiyatlandırma bilgileri, resimleri ve teknik özellikleri China Telecom’un ürün kitaplığında listelenmişti. Telefon, MediaTek Helio P35 yonga seti tarafından çalıştırılacak ve arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Oppo A35’in 4.230mAh pil paketlemesi ve yaklaşık 208.8 gram ağırlığında olması bekleniyor. Cihaz Android 11’de çalışacak şekilde listelenmiş.

2-47

Oppo çip krizi için tedbirler alan firmalar arasına dahil olduOppo çip krizi için tedbirler alan firmalar arasına dahil oldu

OPPO A35 ÖZELLİKLERİ

A15’ler gibi, A35’in de yerleşik 4GB RAM’i var. Ancak yalnızca bir depolama seçeneği var. O da 128GB. Hem de 256 GB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası ile birlikte gelmesine rağmen. OppoA35, 8MP selfie kamera için su damlası çentikli 6,52 inç HD + LCD etrafında inşa edilmiş. Arka tarafta, bir parmak izi okuyucusu ve 13 MP birincil, 2 MP makro ve 2 MP’nin birleşimi olan üçlü bir kamera kurulumu var. Cihazın altında, OppoA35, bir microUSB portu üzerinden 10W’a kadar şarj edilen 4,230 mAh bataryaya sahip. Oppo A35 üç renkte sunuluyor ve Çin’de satılacak. Ancak Oppo henüz fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarını resmi olarak açıklamadı.

Elektrikli otomobil kullanımı hızla artıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Marka doğruladı! Bu ay sonu satışa sunuluyorMarka doğruladı! Bu ay sonu satışa sunuluyor
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Aşka geldi! Sevgilisinin kucağında...

Aşka geldi! Sevgilisinin kucağında...

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.